Monica Macovei, fost ministru al Justiției, este trimisă în judecată. Accidentul s-a produs lângă 2 Mai. Macovei se declara nevinovată

Monica Macovei, fost ministru al Justiției, a fost trimisă în judecată, pe baza unui dosar întocmit de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Macovei va fi judecată în stare de libertate. Acuzația adusă de procurori este cea de vătămare corporală din culpă.

Este vorba de un accident rutier între un autoturism, care era condus de Macovei, și o motocicletă, condusă de un bărbat de 56 de ani. Accidentul s-a produs la 8 octombrie 2022 pe DN 39, între orașul Mangalia și comuna 2 Mai.

„În fapt, s-a reținut că la 08.10.2022, Macovei Monica-Luisa conducea autoturismul pe DN 39, în apropierea municipiului Mangalia și, din cauza pătrunderii pe contrasens, a intrat în coliziune cu motocicleta condusă de către I.C., provocându-i acestuia leziuni care au necesitat 110 – 120 de zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicații, viața fiindu-i pusă în primejdie”, indică procurorii.

Versiunea prezentată de Monica Macovei este însă diferită. Ea a postat un mesaj pe facebook chiar în ziua de 8 octombrie 2022. Mesajul era următorul:

“Mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment in care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui.”

Monica Macovei a lucrat inițial ca avocat, apoi a fost ministru al Justiției din decembrie 2004 până în anul 2007. Ulterior, ea a fost aleasă europarlamentar.

