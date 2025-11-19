Mondialul din 2026 prinde contur! În ce urnă ar fi România dacă s-ar califica

Turneul final va avea 48 de echipe, iar tragerea la sorți are loc pe 5 decembrie.

Drumul către Campionatul Mondial din 2026 intră în etapa decisivă, după ce marți seara s-au încheiat calificările în majoritatea confederațiilor, inclusiv în Europa. În acest moment, 42 de naționale și-au asigurat deja biletele pentru turneul final găzduit de Mexic, Statele Unite și Canada, în timp ce ultimele șase locuri vor fi completate în urma barajelor europene și intercontinentale.

Turneul final va fi organizat pentru prima dată în trei țări și se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie. Competiția marchează debutul noului format extins, cu 48 de selecționate împărțite în 12 grupe a câte patru. Primele două clasate din fiecare grupă, alături de cele mai bune opt echipe de pe locul trei, vor avansa în faza eliminatorie, una ce va reuni 32 de echipe. În total, Mondialul din 2026 va cuprinde 104 partide disputate în 38 de zile, devenind cel mai lung turneu final din istorie.

Până acum, 12 echipe europene, 6 sud-americane, 3 formații din America Centrală, 8 asiatice, una din Oceania și 9 africane, cărora li se adaugă cele trei țări gazdă, sunt calificate matematic. Alte șase vor veni din play-off-urile programate la începutul anului viitor.

Urnele pentru tragerea la sorți și locul rezervat României

Stabilirea urnelor pentru tragerea la sorți a grupelor se va face în funcție de clasamentul FIFA actualizat pe 19 noiembrie. Mexic, SUA și Canada vor fi automat în urna 1. De asemenea, locurile destinate echipelor provenite din baraje sunt presetate în urna a patra, în urma unei decizii FIFA menite să simplifice procedura, având în vedere că tragerea la sorți are loc pe 5 decembrie, iar câștigătoarele play-off-urilor europene și intercontinentale vor fi cunoscute abia în martie 2026.

Astfel, România — în cazul unei calificări — va fi repartizată în urna a patra, ceea ce va face posibilă aflarea adversarilor încă din luna decembrie, în funcție de ruta pe care ar accede la turneul final.

Componența urnelor pentru barajul european din martie este deja stabilită. România se află în urna a patra, alături de Suedia, Macedonia și Irlanda de Nord. Urna 1 este formată din Italia, Danemarca, Ucraina și Turcia, în timp ce în urna 2 se află Polonia, Țara Galilor, Cehia și Slovacia, iar în urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia și Kosovo.

Barajul intercontinental, care va oferi alte două locuri la Mondial, are deja toate participantele stabilite: Bolivia (Conmebol), RD Congo (Africa), Noua Caledonie (Oceania), Irak (Asia), Jamaica și Surinam (Concacaf). În prima rundă, reprezentantele CONCACAF vor juca în Mexic cu Bolivia sau Noua Caledonie, în timp ce RD Congo și Irak sunt calificate direct în etapa a doua, fiind capi de serie.

Urnele pentru tragerea la sorți a grupelor la Campionatul Mondial din 2026 arată astfel:

Urna 1

Mexic

Statele Unite ale Americii

Canada

Spania

Argentina

Franța

Anglia

Brazilia

Portugalia

Olanda

Belgia

Germania

Urna 2

Croația

Maroc

Columbia

Uruguay

Elveția

Senegal

Japonia

Iran

Coreea de Sud

Ecuador

Austria

Australia

Urna 3

Norvegia

Egipt

Algeria

Scoția

Paraguay

Coasta de Fildeș

Tunisia

Qatar

Uzbekistan

Arabia Saudită

Africa de Sud

Panama

Urna 4

Iordania

Capul Verde

Ghana

Noua Zeelandă

Haiti

Curaçao

câștigătoare baraj european 1

câștigătoare baraj european 2

câștigătoare baraj european 3

câștigătoare baraj european 4

câștigătoare baraj intercontinental 1

câștigătoare baraj intercontinental 2

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!