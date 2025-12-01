6.6 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăSocialEvenimentMomente grele pentru lumea media din România. Mihai Stegerean a murit

Momente grele pentru lumea media din România. Mihai Stegerean a murit

SocialEvenimentȘtirile zilei
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
mihai stegerean
Foto - Facebook

Comunitatea media din România este profund afectată după ce jurnalistul și producătorul Mihai Stegerean a murit în această dimineață, la vârsta de 50 de ani.

Mihai Stegerean a murit

Stegerean, recunoscut pentru contribuțiile sale esențiale la dezvoltarea televiziunii românești în ultimele trei decenii, a lăsat în urmă o carieră marcată de profesionalism și pasiune pentru jurnalism.

Vestea dispariției sale a provocat un val de emoție în rândul colegilor, foștilor colaboratori și al întregii comunități media. Mulți îl rememorează ca pe un profesionist dedicat, ale cărui proiecte au modelat standardele televiziunii moderne din România.

Anunțul trist a fost făcut de soția sa, Mihaela Stegerean, care a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, exprimând durerea pierderii și aprecierea față de impactul lăsat de Mihai în viața profesională și personală a celor din jur.

CITEȘTE ȘI – ANRM, omagiu adus Reginei Maria la 150 ani de la naștere: Suverana este dovada vie că prin monarhie se poate crea o națiune

„Cu inimile sfâșiate, anunțăm că Mihai Stegerean s-a stins. De astăzi, Mihai rămâne doar o amintire… de fapt, multe. Amintirea unui prieten cu inimă mare și gură la fel de mare, mereu pus pe șotii, dar fără urmă de răutate; amintirea unui reporter fără astâmpăr și a unui producător care știa să te facă mai bun chiar și atunci când nu mai aveai energie. Un om care nu suporta să fie compătimit, pentru că își vindeca singur rănile și găsea mereu puterea să se ridice.

Rămâne Mihai de mână cu fetele lui, Mihai cu iubita în brațe, Mihai în redacție, pe teren sau în regie; Mihai la o bere cu prietenii, cântând pe străzi; Mihai care te încuraja că vei trece peste ce e greu. Un soț și tată adorat, jurnalist remarcabil și om care a știut să atingă viețile celor din jur cu bunătate, curaj și adevăr. A inspirat nenumărați oameni și a schimbat destine în presa românească, rămânând un reper de integritate, pasiune și lumină.

Trupul neînsuflețit va fi depus mâine, 2 decembrie în intervalul 14-22 la capela Bisericii Mogoșoaia 2, unde toți cei care l-au cunoscut și l-au prețuit îi pot fi aproape pentru ultima dată.

Slujba de înmormântare va avea loc pe 3 decembrie, ora 11:30, la Biserica Mogoșoaia 2.

Mihai lasă în urmă o soție profund îndurerată și trei fete, pe care le-a iubit mai presus de orice și pentru care a fost un tată dedicat, blând și prezent în fiecare zi.

În loc de coroane, și în spiritul grijii pe care a purtat-o mereu celor dragi, vă rugăm, dacă simțiți, să onorați amintirea lui sprijinind viitorul fetițelor. Orice gest este un omagiu mai viu și mai plin de sens decât orice floare”, a scris Mihaela Stegerean.

Mihai Stegerean rămâne în memoria tuturor ca un reper al excelenței în jurnalismul TV românesc, iar moartea sa marchează o zi de doliu pentru întreaga breaslă.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Alexandru Stancu
Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
Cele mai citite

Google, acuzată că permite angajatorilor să citească mesajele angajaților. Noua actualizare Android stârnește un val de controverse

Știrile zilei Alexandru Stancu - 0
Google se află în centrul unui scandal major privind confidențialitatea după ce a lansat o actualizare Android care le permite angajatorilor să intercepteze și...

VIDEO. Zelenski a sosit la Paris pentru discuțiile cu Macron

Video Alexandru Stancu - 0
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a sosit luni la Palatul Élysée pentru discuții cu președintele francez Emmanuel Macron, în contextul în care încearcă să consolideze...

ISU Prahova a distribuit 35000 de litri în localitățile afectate de criza apei menajere

Administratie Catalin Serban - 0
Peste 35.000 de litri de apă au fost distribuiți luni cu cisternele ISU Prahova în trei localități din județ, afectate de criza apei menajere.Potrivit...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.