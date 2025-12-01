Momente grele pentru lumea media din România. Mihai Stegerean a murit

Comunitatea media din România este profund afectată după ce jurnalistul și producătorul Mihai Stegerean a murit în această dimineață, la vârsta de 50 de ani.

Mihai Stegerean a murit

Stegerean, recunoscut pentru contribuțiile sale esențiale la dezvoltarea televiziunii românești în ultimele trei decenii, a lăsat în urmă o carieră marcată de profesionalism și pasiune pentru jurnalism.

Vestea dispariției sale a provocat un val de emoție în rândul colegilor, foștilor colaboratori și al întregii comunități media. Mulți îl rememorează ca pe un profesionist dedicat, ale cărui proiecte au modelat standardele televiziunii moderne din România.

Anunțul trist a fost făcut de soția sa, Mihaela Stegerean, care a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, exprimând durerea pierderii și aprecierea față de impactul lăsat de Mihai în viața profesională și personală a celor din jur.

„Cu inimile sfâșiate, anunțăm că Mihai Stegerean s-a stins. De astăzi, Mihai rămâne doar o amintire… de fapt, multe. Amintirea unui prieten cu inimă mare și gură la fel de mare, mereu pus pe șotii, dar fără urmă de răutate; amintirea unui reporter fără astâmpăr și a unui producător care știa să te facă mai bun chiar și atunci când nu mai aveai energie. Un om care nu suporta să fie compătimit, pentru că își vindeca singur rănile și găsea mereu puterea să se ridice.

Rămâne Mihai de mână cu fetele lui, Mihai cu iubita în brațe, Mihai în redacție, pe teren sau în regie; Mihai la o bere cu prietenii, cântând pe străzi; Mihai care te încuraja că vei trece peste ce e greu. Un soț și tată adorat, jurnalist remarcabil și om care a știut să atingă viețile celor din jur cu bunătate, curaj și adevăr. A inspirat nenumărați oameni și a schimbat destine în presa românească, rămânând un reper de integritate, pasiune și lumină.

Trupul neînsuflețit va fi depus mâine, 2 decembrie în intervalul 14-22 la capela Bisericii Mogoșoaia 2, unde toți cei care l-au cunoscut și l-au prețuit îi pot fi aproape pentru ultima dată.

Slujba de înmormântare va avea loc pe 3 decembrie, ora 11:30, la Biserica Mogoșoaia 2.

Mihai lasă în urmă o soție profund îndurerată și trei fete, pe care le-a iubit mai presus de orice și pentru care a fost un tată dedicat, blând și prezent în fiecare zi.

În loc de coroane, și în spiritul grijii pe care a purtat-o mereu celor dragi, vă rugăm, dacă simțiți, să onorați amintirea lui sprijinind viitorul fetițelor. Orice gest este un omagiu mai viu și mai plin de sens decât orice floare”, a scris Mihaela Stegerean.

Mihai Stegerean rămâne în memoria tuturor ca un reper al excelenței în jurnalismul TV românesc, iar moartea sa marchează o zi de doliu pentru întreaga breaslă.

