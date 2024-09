Tânăra se află în ultimul an de liceu și se pregătește să aplice pentru facultăți de Drept în Statele Unite. Andreea Marin, deși foarte mândră de realizările fiicei sale și de ambiția ei, recunoaște că este copleșită de gândul despărțirii iminente.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Andreea Marin a subliniat cât de intens se pregătește Violeta pentru admiterea la facultate, arătându-se impresionată de seriozitatea și dedicația fiicei sale. Aceasta nu doar că studiază din greu, dar este și hotărâtă să-și îndeplinească visul de a studia Dreptul în Statele Unite.

Spun cu sinceritate, e foarte greu ca singurul copil să se pregătească să dea la facultate pe un tărâm îndepărtat. E clar că gândul ei spre o facultate din Statele Unite. Nu e o chestiune de snobism. Are motivele ei bine întemeiate. O susțin cu tot sufletul, dar nu-mi e ușor. Spun cinstit lucrul ăsta. E un sistem care o atrage mai mult, un sistem de învățământ, la asta mă refer. Nu spune nimeni că nu s-ar putea întoarce apoi în România să lucreze. Și eu am făcut specializare în Statele Unite la un moment dat și asta nu înseamnă că viața mea nu e aici. Vom vedea unde o duc pașii, dar sistemul acela o atrage. Trebuie să recunosc că am învățat acolo și știu ce înseamnă această diferență față de Europa. Îmi făcea plăcere să merg la școală și cu asta am spus tot. Nu mi-a plăcut America. Nu pot să spun că îmi place mai mult decât Europa, din punct de vedere cultural, al atracțiilor turistice și așa mai departe, însă sistemul de învățământ excepțional, cel puțin acolo unde am ajuns eu într-o Univeristate și e clar că sistemul e altul, a declarat Andreea Marin.