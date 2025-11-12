Momente de groază în Brazilia! Oscar, transportat de urgență la spital după ce a leșinat la antrenament

Fostul star al lui Chelsea a suferit o pierdere de cunoștință în timpul testelor de efort, iar medicii au descoperit anomalii cardiace care îi pot pune capăt carierei.

Panică la Sao Paulo! Mijlocașul brazilian Oscar (34 de ani), fostul jucător al lui Chelsea, a fost transportat de urgență la spital după ce și-a pierdut cunoștința în timpul testelor de efort efectuate marți dimineață, 11 noiembrie.

În timpul exercițiilor fizice desfășurate la centrul de pregătire al clubului, fotbalistul s-a prăbușit pe bicicletă și nu și-a recăpătat cunoștința timp de două minute, moment în care medicii echipei au intervenit imediat. Ulterior, aceștia au identificat anomalii cardiace și au decis transportarea de urgență a jucătorului la Spitalul Israelita Albert Einstein din Sao Paulo.

Clubul a confirmat incidentul printr-un comunicat oficial:

„În timpul unor examene efectuate în dimineața acestei zile de marți, la SuperCT, ca parte a pregătirilor pentru presezonul din 2026, jucătorul Oscar a prezentat o complicație cu modificări cardiologice, fiind imediat asistat de profesioniștii clubului și de echipa medicală a Spitalului Israelita Albert Einstein. Ulterior, jucătorul a fost transportat la spital, unde se află într-o stare clinică stabilă și rămâne sub observație pentru efectuarea unor examene suplimentare.”

Oscar ar putea fi forțat să se retragă definitiv din fotbal

Deși oficialii clubului nu au oferit detalii suplimentare, jurnaliștii de la Globo Esporte scriu că incidentul nu este primul semnal de alarmă pentru mijlocaș. În august, în timpul unor investigații efectuate după o accidentare, medicii au descoperit deja nereguli la nivelul inimii, care au impus o monitorizare atentă.

Sursele citate susțin că Oscar ar fi spus apropiaților că se va retrage imediat dacă există cel mai mic risc pentru sănătatea sa:

„Dacă medicii îmi vor spune că există o șansă, oricât de mică, să mi se facă rău pe teren, cariera mea se va încheia acolo. Niciun meci nu merită viața unui om”, le-ar fi transmis el confidenților săi.

Revenit la Sao Paulo în 2024, după aproape un deceniu petrecut la Chelsea și în China, Oscar a disputat 21 de meciuri și a marcat două goluri pentru echipa braziliană. Cu toate acestea, șansele ca el să mai revină pe teren par minime.

De la gloria din Premier League la pericolul de pe patul de spital

Oscar și-a început cariera la Sao Paulo, clubul la care a revenit anul trecut. A evoluat apoi la Internacional, iar în 2012 a fost transferat de Chelsea, unde a devenit o piesă de bază în anii petrecuți sub comanda lui José Mourinho.

În 2016, la doar 25 de ani, a luat o decizie surprinzătoare: a părăsit Premier League pentru Shanghai Port, club din China care i-a oferit un salariu fabulos, estimat la 400.000 de lire sterline pe săptămână. În opt ani petrecuți acolo, brazilianul a câștigat peste 200 de milioane de lire sterline.

Între 2011 și 2015, Oscar a bifat 48 de selecții pentru naționala Braziliei, marcând 12 goluri și fiind considerat unul dintre cei mai talentați mijlocași ai generației sale.

Acum, la 34 de ani, povestea sa de succes riscă să se încheie brusc, pe fondul unei afecțiuni cardiace descoperite întâmplător. Oscar se află în prezent sub supraveghere medicală, iar rezultatele investigațiilor suplimentare vor decide dacă mai poate continua să joace fotbal.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!