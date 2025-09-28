În cursa electorală s-au înscris 15 partide, trei alianțe politice și patru candidați independenți

Republica Moldova votează, un scrutin considerat crucial pentru viitorul politic al țării. Cetățenii pot vota nu doar pe teritoriul național, ci și în străinătate, unde au fost amenajate 301 secții de votare, dintre care 23 se află în România.

În cursa electorală s-au înscris 15 partide, trei alianțe politice și patru candidați independenți. Cu toate acestea, sondajele recente indică faptul că doar patru formațiuni au șanse reale să intre în legislativ: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), alianța socialistului Igor Dodon, Partidul Nostru condus de Renato Usatîi și blocul Alternativa al primarului Ion Ceban. Nici una dintre aceste forțe nu este însă creditată cu o majoritate parlamentară, ceea ce complică perspectiva formării unei guvernări stabile.

Liderii politici au declarat în repetate rânduri că nu iau în calcul alianțe post-electorale, fapt ce alimentează temerile privind posibile alegeri anticipate, dacă nu se va ajunge la o înțelegere după scrutin.

Pentru diaspora, autoritățile au deschis secții de vot în mai multe orașe europene, inclusiv în România: cinci în București, trei în Iași, câte două în Brașov, Cluj-Napoca și Timișoara, și câte una în centre, precum Constanța, Galați sau Sibiu. Secțiile vor funcționa între orele 7:00 și 21:00, ora locală.

Moldovenii din străinătate pot vota indiferent de statutul lor legal în țara gazdă, prezentând un act de identitate moldovenesc, inclusiv pașaport expirat sau carte provizorie.

Analiștii politici consideră acest scrutin un punct de cotitură pentru traiectoria europeană a Republicii Moldova. Rezultatul alegerilor ar putea decide, dacă țara va continua procesul de integrare europeană sau dacă va fi nevoită să reia calculele politice în eventualitatea unui blocaj parlamentar.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube