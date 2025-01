Mohamed Salah, final de drum la Liverpool. „Ultimul meu an la club”

Contractul său actual expiră la finalul acestui sezon, iar alți jucători importanți ai echipei, precum Trent Alexander-Arnold și Virgil van Dijk, vor fi și ei liberi de contract la vară.

În ciuda faptului că Salah are o performanță individuală remarcabilă, cu 17 goluri și 13 assisturi în Premier League, care au ajutat echipa să se situeze pe primul loc, discuțiile pentru un nou contract nu au avansat. Salah a declarat că este foarte puțin probabil ca negocierile să ducă la o înțelegere în viitorul apropiat.

În ceea ce privește ambițiile sale pentru sezonul în curs, Mohamed Salah a spus că prioritatea sa a fost să câștige Premier League cu Liverpool. El a explicat că deși în trecut și-a exprimat dorința de a câștiga Liga Campionilor, acum vrea cu adevărat să câștige titlul în Anglia, mai ales având în vedere că echipa nu a sărbătorit cum se cuvine primul titlu obținut după 30 de ani din cauza pandemiei.

Salah a subliniat că pentru el este important să aducă un titlu special orașului și clubului în ultimul său an de activitate la Liverpool.

Pe de altă parte, viitorul lui Alexander-Arnold este acum mai complicat, după ce Liverpool a refuzat o ofertă din partea lui Real Madrid pentru fundașul englez. Alături de Salah și Van Dijk, Alexander-Arnold a fost o piesă cheie în câștigarea titlului din Premier League în sezonul 2019-2020 și a Ligii Campionilor în 2019.

Când a fost întrebat de ce, el a adăugat: Habar nu am. Probabil pentru că nu am sărbătorit-o pe cea pe care am câștigat-o așa cum ne-am dorit și, de asemenea, revenind aici, este ultimul meu an la club, așa că vreau să fac ceva special pentru acest oraș. La asta mă gândesc.