Electrocentrale București S.A. (ELCEN) a anunțat numirea doamnei Mirela-Adriana Pavel în funcția de director general provizoriu, începând cu data de 8 noiembrie 2025, pentru o perioadă de două luni.

Hotărârea a fost adoptată joi, 6 noiembrie, de către Consiliul de Administrație al companiei ELCEN, în conformitate cu prevederile legale și statutare.

Mirela-Adriana Pavel este membru al Consiliului de Administrație al ELCEN din august 2023 și are o experiență de peste două decenii în domeniul juridic, administrativ și managerial.

Aceasta a coordonat activități instituționale complexe, a gestionat procese decizionale și a analizat din perspectivă strategică aspecte juridice și economice relevante pentru funcționarea unei companii de stat.

Cunoașterea detaliată a cadrului legal și de guvernanță corporativă al ELCEN, dobândită în timpul mandatului său de administrator, îi oferă premise solide pentru asigurarea continuității conducerii executive și stabilității operaționale, transmite compania printr-un comunicat de presă.

ELCEN mizează pe stabilitate și transparență în perioada de tranziție

Potrivit companiei, numirea Mirelei-Adriana Pavel contribuie la menținerea coerenței activităților de management și la consolidarea dialogului instituțional cu partenerii și autoritățile din sectorul energetic.

Prin această desemnare temporară, ELCEN își reafirmă angajamentul față de o conducere responsabilă și transparentă, orientată către stabilitate, modernizare și eficiență.

ELCEN, rol esențial în asigurarea energiei pentru Capitală

Compania va continua să își îndeplinească misiunea de a produce energie termică și electrică pentru Municipiul București, în condiții de siguranță și eficiență.

ELCEN își propune, totodată, să contribuie la echilibrul Sistemului Energetic Național (SEN) și să sprijine tranziția energetică și dezvoltarea durabilă a sistemului de termoficare al Capitalei.

