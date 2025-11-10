Mirel Rădoi pleacă de la Craiova! Întâlnirea cu Mihai Rotaru va stabili despărțirea

După eșecul cu UTA Arad, antrenorul pare hotărât să demisioneze de la Universitatea Craiova.

Tensiune maximă în Bănie! Mirel Rădoi este aproape de despărțirea de Universitatea Craiova, după ce echipa sa a pierdut duminică, pe teren propriu, scor 1-2 cu UTA Arad, în etapa a 16-a din SuperLigă. Rezultatul a fost picătura care a umplut paharul, iar tehnicianul pare decis să plece, urmând să aibă o întâlnire decisivă cu finanțatorul Mihai Rotaru.

Deși Craiova a bifat recent o victorie importantă în Conference League, în deplasare la Rapid Viena, atmosfera din vestiar a devenit tensionată. Conform GSP, Rădoi le-ar fi spus deja jucătorilor că „după pauza competițională vor avea un alt antrenor”.

A treia tentativă de demisie

Potrivit sursei citate, acesta este al treilea moment în care fostul selecționer al României își exprimă intenția de a pleca. De data aceasta, decizia pare definitivă. Rădoi ar fi cerut o întâlnire de urgență cu Mihai Rotaru, însă patronul a refuzat inițial, preferând ca discuția să aibă loc în zilele următoare.

Chiar dacă Rotaru apreciază munca depusă de Rădoi și ar dori să-l păstreze, surse apropiate clubului susțin că deznodământul e aproape sigur. Finanțatorul ar fi renunțat la ideea de a-l convinge să rămână și deja analizează variante pentru un antrenor străin care să preia echipa.

Primul eșec acasă în SuperLigă

Partida cu UTA a fost una cu final dureros pentru olteni. Arădenii au deschis scorul în minutul 24 prin Luca Mihai, gazdele au egalat rapid prin Romanchuk (36’), dar în repriza secundă Valentin Costache (70’) a adus victoria oaspeților cu un șut superb de la distanță.

Craiova a jucat finalul în inferioritate numerică după ce Alexandru Cicâldău a fost eliminat în minutul 73, primind două cartonașe galbene în doar șapte minute.

Pentru Universitatea Craiova, acesta a fost primul eșec pe teren propriu în actualul sezon de SuperLigă, iar clasamentul s-a complicat: oltenii sunt pe locul 4, cu 29 de puncte, la 6 lungimi de liderul Rapid, în timp ce UTA a urcat pe locul 8, cu 22 de puncte.

Ce urmează pentru Craiova

În următoarea etapă, echipa din Bănie va juca în deplasare la FC Argeș, într-un meci ce ar putea fi ultimul pentru Mirel Rădoi pe banca Universității. În funcție de discuția cu Mihai Rotaru, decizia finală va fi anunțată în următoarele zile, dar toate indiciile duc către o despărțire iminentă.

UTA Arad va primi, la rândul ei, vizita celor de la „U” Cluj, în tentativa de a confirma forma bună arătată în Bănie.

