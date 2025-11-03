Mirel Rădoi, exploziv după egalul cu Rapid! Mesaj dur pentru propriii jucători: „Dați-le cartonașe! Nu vor mai fi nici în lot”

Tehnicianul Universității Craiova a avut o reacție neașteptată la finalul partidei din Bănie, criticând public tragerile de timp ale echipei sale.

Universitatea Craiova și Rapid București au terminat la egalitate, scor 2-2, într-un meci spectaculos disputat duminică seara pe „Ion Oblemenco”, în etapa a 15-a din Superligă. Partida, una tensionată până la ultimul fluier, l-a adus din nou în centrul atenției pe Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor, care a avut o reacție vehementă atât pe margine, cât și la conferința de presă.

Fostul selecționer a fost extrem de tensionat în ultimele minute, mai ales după faza în care echipa sa a primit penalty, transformat de Steven Nsimba în minutul 90+10. Rădoi a părăsit terenul imediat după fluierul final, mergând direct la vestiare pentru a revedea faza analizată de VAR.

La conferința de presă, tehnicianul de 44 de ani a surprins pe toată lumea printr-un discurs neobișnuit, cerând chiar arbitrilor să-și sancționeze propriii jucători atunci când simulează sau trag de timp.

„Dați-le cartonașe jucătorilor mei până se schimbă echipamentul din alb-albastru în galben”

Mirel Rădoi a vorbit deschis despre problema timpului efectiv de joc și a criticat atitudinea unor fotbaliști care încearcă să întârzie reluarea meciului. „Am o problemă cu timpul. Asta le cer și arbitrilor. Dacă jucătorii mei trag de timp, să le dea galben. Nu mai așteptați. Asta fac și la antrenament. Nu le dau fault, ca să poată să se obișnuiască. Stau jos, le spun să se ridice, că nu are doctorul Paracetamol și răcesc.”

Tehnicianul oltenilor a continuat în același ton, explicând că un asemenea comportament nu își are locul la o echipă care își propune performanță europeană. „Noi avem o mare problemă. Mergem în Conference, indiferent de echipă, ne iau într-un ritm pe care nu-l găsim în Liga 1. Dacă nu încercăm să obișnuim jucătorii să intervină doctorul doar când e o problemă, nu facem nimic. E Craiova? Nu contează.”

A urmat și momentul care a stârnit reacții în sală. „Dați-le cartonaşe jucătorilor mei până se schimbă echipamentul din alb-albastru în galben. Vă asigur că jucătorii care vor continua să plonjeze, să facă lucrurile astea, nu vor mai fi nici în lot. La antrenamente antrenăm intensitate, dueluri.”

Rădoi a încheiat prin a sublinia că vrea să impună o cultură a responsabilității și a fair-play-ului în cadrul echipei. „Vrei să iei campionatul, ai mingea lângă tine şi nu vrei să o iei, astea nu mai depind de noi. Noi, ceea ce putem să facem, e să îmbunătăţim timpul efectiv de joc, să repunem mingile cât mai repede, să învăţăm jucătorii să nu se tăvălească pe jos, să nu lăsăm doctorul să intre decât dacă e ceva grav, o lovitură la cap. Astea sunt principiile care o să guverneze echipele unde voi fi antrenor.”

Cu acest discurs, Mirel Rădoi a transmis un mesaj clar de disciplină și reformă, asumându-și rolul de antrenor exigent și neiertător cu indisciplina, chiar și atunci când vine din propria tabără.

