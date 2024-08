După ce negocierile cu Gică Hagi nu au avut succes, Răzvan Burleanu, președintele FRF, și echipa sa s-au reorientat către Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor român.

Conform informațiilor publicate de Fanatik, Lucescu a acceptat oferta și s-a întâlnit deja la Mogoșoaia cu Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță pentru a discuta detaliile colaborării.

Este adevărat că am vorbit cu Stoichiță, am tot vorbit, cred că de vreo patru ori până acum. Ar fi fost bine să-l convingă pe Edi să rămână, dar… Eu am fost mereu dispus să ajut. Voi stabili un record mondial. Nu cred să mai existe cineva care să se întoarcă după atâția ani la națională,

a declarat Mircea Lucescu în urmă cu câteva zile.