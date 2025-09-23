Mircea Lucescu, după retragerea lui Mitriță de la echipa națională! „Să nu ajungă să regrete că a renunțat”

Selecționerul României spune că nu a fost anunțat personal de jucător, dar îi respectă decizia.

Retragerea lui Alexandru Mitriță (30 de ani) din echipa națională a României a stârnit ecouri și în tabăra selecționerului. Mircea Lucescu (80 de ani) a reacționat public și a mărturisit că a aflat din presă despre hotărârea fotbalistului.

„Fiecare face ce crede că e mai bine pentru cariera și viața lui. Ce-i drept, distanța din China e enormă, era un efort mare pe care îl făcea pentru a veni, probabil își dorește să aibă mai multă liniște și energie pentru clubul de acolo. Totuși, eu am crezut că el ar fi trebuit să procedeze altfel.”

Tehnicianul a explicat că și-ar fi dorit ca Mitriță să joace un ultim meci pentru România înainte de a-și lua adio de la suporteri:

„Poate că era mai indicat să dea curs convocării, fiindcă eu l-am pus pe listă, pentru meciul cu Moldova. Era o modalitate mult mai frumoasă de a-și lua rămas bun de la public, de la națională, dacă tot avea de gând să se retragă. (…) Eu acum am aflat de decizia lui. Înțeleg însă că a informat Federația înainte. A vrut să renunțe, a renunțat. Repet, s-a gândit că a luat o decizie în favoarea carierei și familiei lui. Mie chiar îmi pare rău că a decis așa, dar să nu regrete.”

„Un fotbalist joacă fără minge aproape tot meciul”

Selecționerul a rememorat și o discuție avută în trecut cu Mitriță:

„La talentul pe care îl are, cred că ar fi putut să ajungă mult mai sus, dar cu mai multă disponibilitate de a se sacrifica. Am avut o dată cu el un dialog, în care i-am reproșat că nu a făcut ceva anume, ca efort și poziționare, când nu avea mingea în posesie, iar el mi-a zis că fotbalul se joacă cu mingea. Ce îți spun și ție: știi cât timp are mingea la picior un fotbalist care e pe teren tot meciul? Sub două minute. Restul de 88 de minute le joacă fără balon.”

În ciuda regretului, Lucescu a subliniat că nu există niciun conflict între el și fotbalist:

„Nici vorbă. Aceste lucruri au fost invenții. Dacă eu am explicat niște lucruri referitor la cum s-a apărat el la golul 3 al Canadei, nu înseamnă că avem un conflict. Repet, îmi pare rău că s-a retras și sper să nu ajungă să regrete. Și eu m-am retras de la echipa națională, dar apoi am fost convins de Federație să revin. Îi voi ține pumnii în continuare și sper să continue să aibă randament bun în China, să reușească să joace la fel de bine.”

Alexandru Mitriță, cu 23 de meciuri și 4 goluri în tricoul României, a invocat distanța mare și dificultatea deplasărilor din China drept motive ale retragerii. Deși a fost convocat pe lista preliminară pentru meciurile cu Moldova și Austria, fotbalistul a ales să pună capăt aventurii la națională.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!