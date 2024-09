Mircea Geoană a făcut o gafă colosală în primul interviu după anunţarea candidaturii la preşedinţie. Fostul secretar general adjunct al NATO i-a urat sănătate Regelui Mihai, regretatul fost suveran fiind mort din 5 decembrie 2017.

Imediat după terminarea interviului, dându-şi seama de greşeală, candidatul a transmis un mesaj românilor scuzându-se pentru eroare.

Invitat la PRO TV pentru a discuta cu Andreea Esca despre alegerile prezidenţiale din această toamnă, Mircea Geoană a făcut o gafă de neiertat, în direct. Candidatul independent a făcut referire la Regele Mihai, urându-i acestuia multă sănătate, neştiind că fostul suveran al României este mort de aproape şapte ani de zile.

„Prea suntem întunecați și supărați. Cred că putem să ne autodepășim și pun tot ce am mai bun: toată pasiunea mea, tot ce știu mai bine, ce am învățat în toți acești ani, și la NATO și înainte, le pun în slujba țării mele. Dacă nu ar fi fost vremurile acestea complicate, aș fi spus: „Lasă, că merge și-așa.”

Mă întorc la ceea ce a spus Regele Mihai în 2011, când a împlinit 90 de ani – Dumnezeu să-i dea sănătate. Am fost în Senat când a avut ultimul discurs, unul foarte important, în care a spus că țara are nevoie de cârmuitori drepți și pricepuți. Astăzi, România nu are cârmuitori nici drepți, nici pricepuți’, a spus Mircea Geoană.

Mircea Geoană a transmis scuze după gafă

Imediat după ieşirea din platou, fostul secretar NATO a dorit să îşi ceară scuze românilor pentru greşeala făcută. Acesta a postat un mesaj, pe pagina de Facebook:

”În emisiunea de la ProTV, am făcut o greșeală de exprimare, când m-am referit la Regele Mihai, pe care o regret. Regele Mihai este unul dintre reperele națiunii române și va rămâne veșnic în memoria noastră pentru exemplul de decență, de sacrificiu și iubire de țară. Odihnească-se în pace!”.

VIDEO Mircea Geoană și-a anunțat oficial candidatura pentru alegerile prezidențiale. „Oamenii așteaptă o schimbare”

Mircea Geoană și-a anunțat oficial, miercuri, candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2024, în calitate de independent, la doar o zi după încheierea mandatului său de secretar general adjunct al NATO.

Cu o seară înainte, Geoană a postat pe Facebook un mesaj sugestiv, „2024, anul independenților”, alături de o fotografie realizată pe un platou de filmare, probabil pentru videoclipul electoral ce urma să însoțească anunțul. De altfel, el a subliniat în numeroase ocazii că „2024 va fi anul independenților” și că este „convins că oamenii așteaptă o schimbare”.







