Mircea Geoană, despre posibilitatea ca Rusia să atace NATO: „Un adevărat război cognitiv”

Președintele Institutului Aspen România, Mircea Geoană, a declarat vineri, în cadrul unui forum de dezbateri, că nu se așteaptă ca Rusia să lanseze un atac militar clasic împotriva NATO, însă consideră inevitabilă o perioadă prelungită de confruntare sub forma unui „război cognitiv”.
Suntem evident îngrijoraţi când vedem o dronă sau mai multe survolând spaţiul nostru aerian şi NATO se organizează bine (…) Sunt mai puţin preocupat de riscul militar tradiţional. Nu cred că prea curând Rusia va încerca ceva masiv, care să provoace o reacţie a unei NATO foarte puternice, care investeşte foarte mult în apărare. Dar vom avea în faţa noastră o perioadă lungă de atacuri asimetrice, de testare a vigilenţei noastre, un adevărat război cognitiv cu opiniile noastre publice, construind pe temerile justificate sau amplificate, a spus Geoană.
Avem în faţă o perioadă foarte complicată, în care vom fi testaţi ca societate – dacă suntem suficient de dârji, rezilienţi, dacă noi, ca societate, ca români, ca românce, avem capacitatea să înţelegem că nu totul e despre război, ci totul este despre rezistenţa noastră de a merge înainte, a mai afirmat fostul secretar general adjunct al NATO.
