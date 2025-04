Lumina Sfântă s-a aprins la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, la ora 14.36. Patriarhul Ierusalimului iese chiar în aceste momente din Sfântul Mormânt și împărtășește lumina celor adunați cu lumânări.

Ce este Lumina Sfântă?



Lumina Sfântă este considerată una dintre cele mai mari minuni ale ortodoxiei și are loc în fiecare an de Paște, la Ierusalim, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare. Între orele 12:30 și 14:30, deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc miraculos, care se pogoară din cer. Acesta se manifestă diferit de la an la an, iar un aspect uimitor este că, în primele minute de la aprindere, flacăra nu frige.

Lumina Sfântă este oferită credincioșilor de către Patriarhul Ierusalimului, într-o ceremonie solemnă și atent supravegheată.

Măsuri stricte de verificare și rolul Patriarhului



Încă din Vinerea Mare, imediat după slujba Prohodului, Sfântul Mormânt este inspectat pentru a elimina orice suspiciune de înscenare. Verificările sunt realizate de polițiști civili, necreștini – de regulă, un arab, un turc și un reprezentant al Statului Israel. Aceștia examinează amănunțit încăperea pentru a se asigura că nu există nicio sursă de foc și îi controlează corporal pe cei care urmează să intre în mormânt în timpul ceremoniei. Ulterior, locul este sigilat, luminile se sting, iar în fața intrării rămân doar gardienii.

După desfășurarea slujbei, Patriarhul Ierusalimului, îmbrăcat în stihar alb, epitrahil și brâu, se apropie de intrarea în Sfântul Mormânt. Este controlat de polițiști în fața martorilor reprezentând toate confesiunile creștine. După ce desigilează intrarea, patriarhul pătrunde în Capela Îngerului, fiind însoțit, conform tradiției, de un musulman arab. Apoi intră singur în camera principală a Mormântului, unde se roagă în genunchi în fața lespedei.

În timpul rugăciunii, cei din biserică pot observa o lumină ca un fulger, care pătrunde prin cupola Capelei Sfântului Mormânt și aprinde vata așezată pe lespede. Patriarhul ia această vată aprinsă și o pune în două cupe de aur. Aprinde apoi două mănunchiuri de câte 33 de lumânări și iese în Capela Îngerului pentru a împărți Lumina Sfântă credincioșilor adunați.

