Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României s-a întâlnit cu tinerii designeri, la deschiderea Romanian Fashion Week București 2025

Mirabela Grădinaru s-a întâlnit, miercuri, cu tinerii designeri care și-au prezentat colecțiile în deschiderea Romanian Fashion Week Bucharest 2025, din seara de 8 octombrie.

Întâlnirea a avut loc într-un cadru informal și a fost dedicată dialogului cu creatorii aflați la început de carieră. Partenera Președintelui României, domnul Nicușor Dan, a dorit să cunoască mai bine activitatea tinerilor designeri, provocările pe care aceștia le întâmpină în procesul de dezvoltare profesională, dar și planurile lor de viitor.

În cadrul discuției, doamna Mirabela Grădinaru i-a felicitat pe tinerii creatori pentru munca, pasiunea și perseverența lor, subliniind importanța sprijinirii noilor generații în țară, prin acces la educație, mentorat și oportunități reale de afirmare.

Vizita vine la doar câteva zile după deschiderea oficială a Romanian Creative Week X Bucharest 2025, care a avut loc pe 3 octombrie, în prezența președintelui României, domnul Nicușor Dan, și a doamnei Mirabela Grădinaru, la Muzeul Național de Artă al României.

RCW 2025 X Bucharest continuă miercuri cu Romanian Fashion Week, secțiunea New Wave, dedicată designerilor aflați la început de drum. Romanian Designers, secțiunea designerilor consacrați, programată joi, va încheia ediția de toamnă a evenimentului din Capitală. Show-urile de fashion sunt găzduite de Studiourile TVR.