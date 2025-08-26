Minune la Liverpool! Rio Ngumoha, 16 ani, a adus victoria cu Newcastle și a scris istorie pe Anfield

Puștiul englez a devenit cel mai tânăr marcator din istoria clubului în Premier League, după golul decisiv din minutul 100.

Liverpool a avut parte de un final de meci dramatic în deplasarea cu Newcastle, în etapa a doua din Premier League. Deși conduceau cu 2-0 și aveau superioritate numerică, „cormoranii” au fost egalați incredibil în minutul 88, după reușita lui Osula.

Când partida părea să se încheie la egalitate, Arne Slot a aruncat în luptă un adolescent de 16 ani, Rio Ngumoha. Intrat pe teren în minutul 90+6, atacantul a devenit eroul partidei în prelungirile prelungirilor: în minutul 100 a primit mingea de la Szoboszlai și a trimis plasat în plasă, aducând victoria cu 3-2.

La doar 16 ani și 361 de zile, Ngumoha a devenit cel mai tânăr marcator din istoria lui Liverpool în Premier League și al patrulea cel mai tânăr din istoria întregului campionat.

Tânărul a sosit la Liverpool în urmă cu un an, după ce Chelsea a renunțat inexplicabil la el. Puștiul a ales Anfield datorită reputației clubului de a oferi șanse tinerilor. A început la U18, a trecut rapid la U21 și a debutat deja în sezonul trecut pentru echipa de seniori, într-un meci de Cupă cu Accrington.

În presezon, Arne Slot l-a inclus în lot, iar Ngumoha a impresionat cu două goluri și două assist-uri în amicale cu AC Milan, Athletic Bilbao și Yokohama. Acum, debutul său în Premier League confirmă statutul de „diamant” pe care Liverpool îl are în academie.

Carragher, critici pentru Salah și Konate

Nu toți jucătorii lui Liverpool au fost lăudați după primele două etape. Jamie Carragher a criticat prestațiile lui Mohamed Salah și Ibrahima Konate:

„Salah și Konate au început foarte prost sezonul. Aș vrea ca fundașul meu să câștige un asemenea duel la golul de 2-2. Nu a fost în joc deloc. Mi-e frică să mă gândesc unde era Liverpool fără Van Dijk”, a spus fostul căpitan, citat de Daily Mail.

După acest succes spectaculos, Liverpool are punctaj maxim (6 din 6), dar urmează testul de foc: meciul cu Arsenal, actualul lider din Premier League, programat duminică, 31 august, de la 18:30, pe Anfield.

