Minune la Baia Mare! Minaur a întors soarta calificării și merge în grupele EHF European League

România va avea trei echipe în grupele competiției continentale: Rapid, Corona Brașov și Minaur Baia Mare.

Spectacol total la Baia Mare! Minaur a reușit o calificare miraculoasă în grupele EHF European League, după ce a răsturnat complet soarta dublei cu Horsens. Înfrânte cu 21-27 în Danemarca, elevele lui Joao Florencio au produs o revenire spectaculoasă în fața propriilor fani, impunându-se cu 33-22.

Rezultatul le trimite direct în faza grupelor, alături de Rapid București și Corona Brașov, astfel că România va fi reprezentată de trei echipe în a doua competiție europeană ca valoare.

Minaur Baia Mare, meci de poveste în „Lascăr Pană”

Returul de la Baia Mare a început cu o agresivitate pozitivă din partea gazdelor. În doar 17 minute, tabela arăta un 10-3 incredibil, suficient pentru ca Minaur să fie calificată virtual. La pauză, scorul de 19-12 aprinsese deja tribunele.

Partea secundă a fost o luptă tensionată. Danezele au încercat să revină și au redus diferența la șase goluri, exact marja din tur, dar finalul a fost de vis pentru băimărence.

Inspirată de o Maria Gomes da Costa în formă de zile mari – autoare a trei goluri consecutive –, echipa din Baia Mare a apăsat din nou pe accelerație. Fie Woller a transformat fără emoții aruncările de la 7 metri, iar apărarea, sprijinită de paradele portarului, a rezistat perfect până la finalul de 33-22, o victorie care le trimite pe maramureșence în grupele EHF European League.

Cele mai bune marcatoare au fost Jessica Quintino și Fie Woller, fiecare cu 7 goluri, urmate de Gomes da Costa și Papp (câte 5), Ilyina (4), Lundback (3) și Spugnini Santome (2).

România, weekend perfect în cupele europene

Succesul Minaurului completează un weekend fantastic pentru handbalul feminin românesc, în care toate echipele au câștigat:

Bensheim-Auerbach – Rapid București 21-32 (EHF European League)

(EHF European League) CSM București – Sola 34-31 (Liga Campionilor)

(Liga Campionilor) Dortmund – Gloria Bistrița 32-36 (Liga Campionilor)

(Liga Campionilor) Minaur Baia Mare – Horsens 33-22 (EHF European League)

România devine, astfel, una dintre puținele țări care vor avea trei reprezentante în grupele EHF European League, o performanță care confirmă forța și constanța handbalului feminin autohton.

Tragerea la sorți pentru faza grupelor este programată joi, 20 noiembrie, urmând să stabilească adversarele echipelor românești într-un sezon european care se anunță palpitant.

