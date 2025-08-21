Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că va retrage prevederea din proiectul de ordonanță care limita posibilitatea pacienților de a apela la ordonanța președinteală pentru acces rapid la medicamente, în condițiile în care această măsură ar fi afectat drepturile pacienților cu boli grave.

„Am decis să retragem din proiectul de ordonanță prevederea care limita posibilitatea pacienților de a apela la procedura ordonanței președintelui pentru acces la medicamente”, a declarat Rogobete.

El a adăugat că „soluția nu este să limităm drepturile pacienților, ci să venim cu reguli mai clare și sustenabile”.

Mecanism de monitorizare mai strict

Ministrul a precizat că se va introduce un mecanism mai strict de monitorizare: „medicul prescriptor va avea obligația de a urmări evoluția pacientului, de a evalua beneficiul terapeutic și de a raporta trimestrial rezultatele.”

În plus, dacă se obține un beneficiu terapeutic suplimentar, va fi posibil un acord de partajare a costurilor pentru sprijinirea pacienților și menținerea sustenabilității sistemului.

Decizie provizorie, în așteptarea unor formulări complete

”Până când experții din Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medicamentului și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor identifica o formulă administrativă completă, prevederea respectivă este retrasă din actualul proiect de ordonanță”, a menționat Rogobete.

„Ne asumăm deschis această decizie, pentru că dialogul și încrederea publică sunt mai importante decât impunerea unor soluții incomplete”, a adăugat oficialul.

El a subliniat că România are nevoie de un sistem de sănătate în care pacienții să simtă protecție, nu constrângere.

Critici din partea unui fost secretar de stat

Fostul secretar de stat, Monica Althamer, a criticat decizia: „Ministerul Sănătății nu doar că întârzie constant accesul la tratamente vitale – acum vrea să taie și dreptul de a lupta pentru ele”.

Ea a explicat că, în lipsa unui mecanism eficient, pacienții cu boli grave au fost nevoiți să apeleze la ordonanța prezidențială, pentru a obține tratamentele de care aveau nevoie.