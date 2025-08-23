Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că vor fi implementate noi reguli și reglementări pentru ocuparea posturilor de conducere în spitale, precum și pentru evaluarea periodică a acestor manageri.

„Calitatea universitar nu mai poate fi singura recomandare pentru a deveni șef de secție”, afirmă ministrul Sănătății.

„Vor fi eliminate „concursurile formale, unde se „recitau” două-trei articole de lege”, și se vor introduce criterii minime, criterii de performanță și evaluare continuă”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Cadrul pentru un sistem medical mai eficient

„Şefii de secţie, criterii clare şi evaluare periodică. Un spital este sănătos atunci când secţiile lui funcţionează corect”, a explicat Rogobete.

„Dincolo de clădiri moderne şi echipamente de ultimă generaţie, esenţa calităţii medicale stă în organizarea fiecărei secţii, în modul în care echipa este coordonată şi în respectul arătat pacienţilor.”

Contracte bazate pe indicatori și examene reale

„Prin această modificare legislativă, şefii de secţie, de laborator sau de serviciu medical vor semna contracte de administrare bazate pe indicatori de performanţă clari, monitorizaţi anual”, a menționat ministrul.

„Fiecare candidat va susţine un examen real, fundamentat pe un proiect de dezvoltare a secţiei şi a echipei medicale, cu indicatori concreţi şi obiective măsurabile”.

Spitale mai bune și lideri responsabili

„Conducerea unei secţii nu este un titlu onorific, ci o responsabilitate continuă şi încă una mare”, a adăugat Rogobete.

„Mesajul meu este ferm: şefii de secţie nu mai pot rămâne în funcţii din inerţie. Ei trebuie să fie lideri activi, profesionişti şi responsabili,” a adăugat ministrul.

„Această măsură înseamnă spitale mai organizate, secţii mai eficiente şi, în final, pacienţi mai bine trataţi”, a mai spus ministrul, subliniind că aceste reguli își propun să pună capăt unui obicei care a funcționat doar în avantajul unora.

