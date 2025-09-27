Rogobete a avertizat că toți cei care nu și-au făcut datoria, fie din spital, fie din DSP sau INSP, vor fi sancționați sau îndepărtați din funcție

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat dur în cazul Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde nouă pacienți au fost expuși riscului de infecții nosocomiale, iar șase dintre aceștia și-au pierdut viața. Oficialul a transmis că raportările au fost făcute „mult prea târziu” și că vor fi luate măsuri ferme împotriva celor responsabili.

„Nu vorbim de greșeli, ci de complicitate atunci când se ascunde, se întârzie sau se cosmetizează realitatea. Resemnarea în fața infecțiilor spitalicești nu este o opțiune. Protocoalele sanitare nu sunt facultative, ele trebuie respectate strict, de la medic la infirmieră”, a afirmat Rogobete pe o rețea socială.

Acesta a precizat că există indicii conform cărora regulile de prevenire a infecțiilor nu au fost respectate și a criticat lipsa de responsabilitate, în ciuda investițiilor făcute în infrastructura medicală și laboratoare moderne. „Este revoltător să ne blocăm în chestiuni elementare: spălatul pe mâini și aplicarea procedurilor zilnice. Nu mai merge cu mentalitatea ”lasă că e bine și așa”, a adăugat ministrul.

În urma tragediei, Corpul de Control al Ministerului Sănătății și Inspecția Sanitară de Stat vor desfășura verificări detaliate la Iași. Rogobete a avertizat că toți cei care nu și-au făcut datoria, fie din spital, fie din DSP sau INSP, vor fi sancționați sau îndepărtați din funcție.

„Responsabilitatea e individuală și va fi aplicată. Nu vom ascunde nimic, fiecare etapă a anchetei va fi comunicată public. Sistemul are nevoie de transparență, de dreptate și de un semnal ferm: nu mai merge așa”, a conchis ministrul.

