Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Iași, că va schimba conducerea Direcției de Sănătate Publică, în urma tragediei de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, unde șase copii au murit, după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens.

Rogobete a precizat că, în prezent, nu mai există nici un pacient infectat, internat în spital, iar Secția de Terapie Intensivă a fost închisă pentru dezinfecție completă. „Este o problemă de nerespectare a protocoalelor medicale”, a subliniat ministrul.

În total, nouă copii au fost diagnosticați cu infecția nosocomială, șase dintre aceștia, pierzându-și viața. Cei trei pacienți care se mai află în spital au o evoluție clinică stabilă, potrivit ministrului Rogobete și au ieșit negativ la analize.

Inspectorii sanitari ai DSP Iași au aplicat amenzi consistente: 10.000 de lei pentru epidemiologul spitalului, 10.000 de lei pentru medicul ATI și 50.000 de lei unității medicale, pentru nerespectarea procedurilor, privind controlul infecțiilor asociate actului medical. Ministrul a menționat că spitalul a raportat „tardiv” situația epidemiologică și că, deocamdată, nu există o legătură medicală directă între infecții și decese, investigațiile fiind în desfășurare.

Ministru Sănătății a declarat că se va lucra la elaborarea unui plan național clar pentru combaterea infecțiilor nosocomiale.

Primele cazuri de infectare au fost confirmate pe 7 septembrie, iar alte șase au fost depistate pe 16 septembrie. Deși focarul era cunoscut, secția ATI a continuat să primească pacienți până pe 24 septembrie, când a fost închisă pentru internări. Copiii decedați sufereau și de alte afecțiuni grave, precum meningită fulminantă, sindrom Edwards, tetrapareză sau epilepsie.

