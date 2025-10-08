Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat, miercuri, importanța vaccinării împotriva HPV și a cerut sprijinul medicilor pentru a o promova în rândul pacienților.

„Vaccinarea HPV este importantă pentru noi toţi şi cred că este rolul nostru, al tuturor, dar în special al dumneavoastră, al medicilor, să o promovăm către pacienţi cât se poate de mult. N-am fost şi nu voi fi niciodată de acord cu vaccinarea obligatorie, dar doresc ca oamenii să aleagă dacă se vaccinează sau nu în cunoştinţă de cauză, iar pentru asta trebuie să-i informăm corect”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete în cadrul conferinței „Spune NU HPV – Alege să te vaccinezi”, organizată la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB).

Șefa Clinicii de Obstetrică-Ginecologie din cadrul SUUB, Monica Mihaela Cîrstoiu, a reamintit că imunizarea împotriva virusului HPV este esențială pentru reducerea incidenței bolilor grave.

„Vaccinarea anti-HPV conferă un grad ridicat de protecţie împotriva leziunilor precanceroase de col uterin, cancerului de col uterin şi poate oferi protecţie şi faţă de neoplasmul anal, orofaringian, vulvar, vaginal şi penian. Cancerul de col uterin este o afecţiune care poate fi prevenită prin screening şi vaccinare şi poate fi vindecată dacă este depistată la timp şi tratată corespunzător”, a explicat medicul.

Campania „Spune NU HPV – Alege să te vaccinezi!” continuă la SUUB

Între 1 martie 2024 și 1 octombrie 2025, la Ambulatoriul SUUB au fost vaccinate 650 de persoane, dintre care 579 (89,1%) fete și 71 (10,9%) băieți.

Din 1 octombrie 2025, vaccinarea HPV este gratuită pentru fete și băieți cu vârsta între 11 și 26 de ani, prin Programul Național de Vaccinare. Spitalul Universitar continuă campania de informare și imunizare, organizând sesiuni educative pentru tineri, studenți și cadre medicale.

Date îngrijorătoare: peste 1.700 de paciente tratate pentru leziuni cervicale

În ultimii trei ani, la SUUB au fost tratate 246 de paciente cu tumori maligne de col uterin, 444 cu displazii cervicale și 1.074 cu alte tipuri de leziuni de col uterin – o statistică ce evidențiază nevoia urgentă de prevenție.

Imunizarea se efectuează în Ambulatoriul SUUB, de luni până vineri, pe baza unei rețete medicale. Programările se pot face la numărul 021.202.61.33 sau prin e-mail, la adresa vaccinaresuub@gmail.com.

Pentru eficiență maximă:

persoanele sub 15 ani trebuie să primească 2 doze, la minimum 6 luni distanță;

cei peste 15 ani primesc 3 doze, administrate la 0, 2 și 6 luni;

vaccinarea nu este recomandată femeilor însărcinate;

imunizarea este gratuită pentru fete și băieți până la vârsta de 26 de ani.

