România a înregistrat un progres important în utilizarea fondurilor europene, atingând la sfârșitul lunii august, un grad de absorbție de 17,1% pe politica de Coeziune, peste media Uniunii Europene, situată la 12,3%. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis, însă, că rezultatul nu trebuie privit cu triumfalism, ci ca un semnal că ritmul trebuie accelerat în perioada următoare.

„Banii europeni reprezintă o uriașă oportunitate pentru România. Am ajuns la un grad de absorbție peste media UE, dar nu e momentul să ne relaxăm. E nevoie de o mobilizare și mai mare, pentru a valorifica fiecare euro disponibil”, a subliniat ministrul, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Pîslaru a amintit că pentru mediul privat au fost direcționate fonduri consistente din Planul Național de Redresare și Reziliență, aproximativ 20% din total, echivalentul a peste 1,15 miliarde de euro, alocați exclusiv IMM-urilor. Aproape 5.000 de contracte sunt deja semnate, însă unele programe, în special cel de digitalizare, au înregistrat întârzieri semnificative.

„Am promis și livrăm: până la finalul anului, toate proiectele blocate vor fi deblocate, printr-un efort comun MIPE și bănci partenere. Lecția este clară: sprijinul trebuie acordat prin intermediari financiari, nu doar prin apeluri clasice. Instrumentele financiare și-au dovedit eficiența, peste 2.000 de IMM-uri au beneficiat de credite cu dobânzi reduse, iar fondurile de capital de risc au atras sute de milioane de euro, cu impact pe termen lung”, a explicat ministrul.

Un rol esențial în noul model de finanțare îl va avea Banca de Investiții și Dezvoltare, consolidată și capitalizată cu fonduri europene. Instituția va acționa ca un motor pentru accesarea rapidă a finanțărilor, oferind granturi de până la 40%, credite avantajoase și soluții moderne pentru companiile românești.

Totodată, programul Start-Up Nation va fi regândit și finanțat din fonduri europene, cu accent pe sustenabilitate și competitivitate. În plus, MIPE va lansa o hartă interactivă care va permite publicului să urmărească în timp real toate proiectele finanțate prin PNRR și politica de coeziune.

„Cred cu tărie într-o schimbare de paradigmă: de la ideea banilor „gratis”, la o finanțare competitivă, transparentă și sustenabilă, care să ofere oxigen IMM-urilor și să consolideze economia românească”, a concluzionat Pîslaru.

