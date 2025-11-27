Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a anunțat joi, într-o conferință de presă, că România a primit o evaluare favorabilă din partea Comisiei Europene în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene.

Potrivit lui Nazare, după mai mulți ani de observații negative, țara noastră a fost declarată „conform – pozitiv”.

„Analiza Comisiei Europene pe pachetul de toamnă arată că România a fost evaluată conform pozitiv. Încheiem un ciclu în care România era evaluată neconform în ceea ce privește fondurile europene”, a declarat Alexandru Nazare.

Oficialul a subliniat că această schimbare este esențială pentru stabilitatea bugetară și pentru accesarea fondurilor UE în anii următori.

Fondurile pentru 2026, considerate sigure

Ministrul a explicat că dificultățile semnalate la începutul anului – lipsa transmiterii unor rapoarte în lunile ianuarie și aprilie și inițierea procedurii de suspendare a fondurilor în iunie – au fost depășite.

„În ianuarie și aprilie au fost cerute rapoarte, aceastea nu au fost trimise, iar in iunie s-au început proceduri de suspendare a fondurilor europene.

Ulterior, în urma analizei din toamă se îngheață această procedură ceea ce este un beneficiu pentru că nu vom mai avea aceasta chestiune pentru 2026”, a transmis ministrul.

Potrivit lui Nazare, această decizie garantează continuitatea finanțărilor europene în anul 2026.

Execuția bugetară pe trimestrul III: deficit în scădere

Ministrul Finanțelor a prezentat și datele privind execuția bugetară pe luna octombrie, confirmând trendul de reducere a deficitului.

„Execuția lunii octombrie pe care o publicăm astăzi. În primul rând este vorba de scăderea deficitului înregistrat față de 2024. Față de octombrie 2024 înregistram un deficit 6,2 miliarde de lei acum avem 5,7 miliarde de lei. Este un ecart de apropae 0,5%. Care confirmă că tendița pe care am anticipat-o de 8,4% este una validă”, a explicat Nazare.

