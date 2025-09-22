Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat luni că bugetul pentru 2025 a fost construit greșit la începutul anului și că singura soluție pentru a corecta situația este o rectificare bugetară.

„Rectificarea bugetară va fi o recalibrare importantă, responsabilă a bugetului, astfel încât acesta să revină la o evaluare realistă, cât mai aproape de realitatea cheltuielilor pe care România le are în acest moment, asigurând atât cheltuielile esenţiale, cât şi investiţiile. Și, asigurându-ne, în acelaşi timp, că, în cuantumul deficitului care va fi negociat, care va reieşi în urma acestor discuţii pe care le avem acum, va fi unul care să fie acceptat”, a afirmat ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Cheltuieli suplimentare de 45 de miliarde de lei

Potrivit ministrului, Guvernul Bolojan trebuie să acopere cheltuieli bugetare cu 45 de miliarde de lei mai mari decât cele prevăzute în legea bugetului aprobată în primăvară de Cabinetul Ciolacu 2.

Astfel, dacă sumele omise atunci sunt incluse, deficitul bugetar nu se ridică la 7% din PIB, cât era estimat inițial, ci se apropie de 11%.

Ce cheltuieli nu au fost incluse

Printre acestea se numără rambursări de TVA cu scadență mai mare de 60 de zile, licitații și cheltuieli aprobate de CNI, supracontractarea programelor de investiții, precum și contribuția de cofinanțare pentru proiectele din PNRR.

La momentul aprobării bugetului, Ministerul Finanțelor era condus de actualul vicepremier Tanczos Barna.

