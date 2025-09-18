Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri că a purtat ‘negocieri intense’ la Comisia Europeană pentru a obține amânarea termenului asumat de România privind închiderea minelor și centralelor pe cărbune, prevăzut pentru sfârșitul anului 2025.

‘Sunt la sediul Comisiei Europene, unde am purtat negocieri intense încă de azi dimineață împreună cu colegii mei, în urma unor argumente pe care le duc de două luni de zile pentru a păstra în continuare centralele pe cărbune active în sistemul energetic din România. Cum am ajuns aici? Am ajuns aici pentru că acum 5 ani de zile, cei care au decis în dreptul României au asumat că până la finalul anului 2025, România să renunțe total la minele pe cărbune și la centralele pe cărbune, cu condiția de a primi miliarde de euro prin care să facă noi capacități de producție a energiei electrice. Miliardele de euro s-au primit la nivelul României, dar proiectele de centrale pe gaz care ar trebui să înlocuiască centrale pe cărbune, sunt în continuare pe hârtie’, a transmis ministrul Energiei, într-un videoclip publicat pe contul său de TikTok.

Creșteri de prețuri la energie și șomaj în zona centralelor și minelor pe cărbune

Potrivit acestuia, românii plătesc din această cauză aproape cel mai mare preț al energiei electrice din Europa, existând și riscul ca mii de oameni să rămână fără locuri de muncă la CE Oltenia și în toată Valea Jiului.

‘Cu patru luni înainte de a scoate din uz, teoretic, aceste capacități de producție a energiei electrice pe cărbune, am venit să găsesc o soluție prin care se împiedic acest lucru, pentru că dacă noi vom scoate capacitățile de producție a energiei pe cărbune vom ajunge în situația în care să crească și mai mult prețul la energia electrică.Vom ajunge în situația în care mii de oameni să rămână fără locuri de muncă la CE Oltenia și în toată Valea Jiului și vom ajunge în situația în care lucruri care trebuiau făcute acum 5-4-3 ani, care au proiecte întârziate de ani de zile, să le facem într-un termen foarte scurt de timp. Cred din suflet că, după ce am adus argumente foarte clare cât de important este pentru România ca să păstrăm în continuare aceste grupuri, Comisia Europeană să înțeleagă, să accepte ceea ce am propus cu argumente foarte clare și să reușim să amânăm acest termen, cu condiția foarte clară pe care mi-o asum: să punem în loc noi capacități de producție energie electrică pe gaz tocmai pentru a tempera prețurile și pentru a avea în continuare energie electrică în România’, a explicat Ivan.

Ministrul Energiei a susținut că este foarte complicat ca în câteva luni să poți rezolva probleme din ultimii cinci ani, în care s-au mișcat doar ‘proiecte pe hârtie’ și care nu reușesc să ducă mai departe energie ‘în companiile românești și gospodăriile oamenilor’.

‘Vă țin la curent rând cu acest subiect extrem de important pe care îl tratez ca prioritate zero în această etapă a mandatului meu’, a transmis Ivan pe TikTok.

