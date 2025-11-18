Ministrul de Interne propune măsuri ferme împotriva încălcătorilor ordinelor de protecție

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat o propunere legislativă care impune prezentarea automată a persoanelor care încalcă ordinele de protecție în fața unui procuror. Această inițiativă vine ca răspuns la cazurile recente și grave de violență domestică care au evidențiat lacune atât în sistemul polițienesc, cât și în cel judiciar.

Potrivit ministrului, proiectul de lege are ca scop îmbunătățirea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice. „Am semnat un proiect legislativ care va crește protecția victimelor violenței domestice”, a declarat Predoiu. El a subliniat că analiza cazurilor recente a demonstrat existența unor breșe cauzate de aprecieri subiective eronate privind nivelul de intervenție și aplicarea procedurilor.

Pentru a elimina aceste deficiențe, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) propune introducerea unei reguli clare: polițiștii care constată încălcarea unui ordin de protecție sau a unui ordin de protecție provizoriu vor fi obligați să prezinte imediat agresorul procurorului competent. Acesta va analiza situația și va dispune măsuri preventive. „Se înlătură astfel orice posibilitate de interpretare greșită a polițistului”, a precizat Predoiu.

Printre beneficiile noii reglementări, ministrul a enumerat:

Consolidarea protecției victimelor,

Clarificarea cadrului de intervenție pentru poliție,

Intensificarea responsabilității instituționale,

Asigurarea aplicării consecvente a legii.

Proiectul va fi supus dezbaterii publice și va fi analizat și de Ministerul Justiției, care este coinițiatorul acestui tip de instrument legislativ.

Context: Cazul din Teleorman și ancheta asupra a 14 polițiști

Măsurile propuse vin în contextul unui caz grav de violență domestică din Teleorman, în care o femeie a fost ucisă de soțul său, deși aceasta făcuse anterior plângeri pentru violență.

Șeful Poliției Române, Benone Matei, a anunțat că 14 polițiști sunt sub anchetă în acest caz: șase cu funcții de conducere și opt cu funcții de execuție.

În paralel, Procuratura Generală a dispus cercetarea disciplinară a procurorului de caz pentru neglijență gravă. Controlul a scos la iveală deficiențe atât în activitatea poliției, cât și în cea a parchetului. Printre acestea se numără:

Neprocedarea la o verificare temeinică a sesizării la 112,

Neefectuarea de verificări privind existența unor sesizări anterioare,

Neatestarea leziunilor vizibile ale victimei în Formularul de evaluare a riscului,

Neaudierea agresorului și neluarea de măsuri la încălcarea ordinului de protecție.

De asemenea, controlul a arătat că Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele nu a exercitat o acțiune minimală de coordonare sau supraveghere a cercetării penale efectuate de poliție.

