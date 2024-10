Ministrul de interne din Austria, Gerhard Karner, a declarat joi, 10 octombrie, înaintea unei reuniuni cu omologii săi din UE, că nu a sosit încă momentul pentru admiterea deplină a României şi Bulgariei în spaţiul Schengen, dar există motive de optimism prudent.





„Controalele suplimentare la frontieră au dus la scăderea presiunii în multe țări”, a declarat Karner. Acesta a citat exemplul frontierei dintre Austria și Ungaria, unde numărul de treceri ilegale ale frontierei a scăzut semnificativ. Cu toate acestea, el consideră că nu a sosit încă momentul ca România și Bulgaria să adere la Schengen: „Suntem pe drumul cel bun, dar nu la capătul drumului”, a declarat Gerhard Karner (ÖVP).



Karner este însă ministru interimar, după ce partidul său a pierdut alegerile din Austria, care este încă în plin proces de negocieri pentru o viitoare guvernare. Austria blochează în prezent aderarea completă a Bulgariei și a României, care sunt membre ale Schengen cu frontierele aeriene și maritime de la sfârșitul lunii martie.



Controalele la frontierele aeriene şi maritime au fost astfel eliminate, dar nu şi cele terestre, considerate cele mai importante. Actualul comisar UE pentru afaceri interne, suedeza Ylva Johansson, şi-a exprimat dorinţa de a asista la ridicarea controalelor la frontierele interne cu România şi Bulgaria înainte de încheierea mandatului său. Este de aşteptat ca aceasta să-i lase locul succesorului său desemnat, actualul ministru austriac de finanţe Magnus Brunner, în decembrie sau ianuarie, odată cu învestirea noii Comisii Europene.

Ylva Johansson susține ridicarea controalelor la frontierele terestre ale României și Bulgariei

„Am avut experienţe bune la frontierele aeriene şi cred că este timpul să ridicăm controalele şi la frontierele terestre”, a subliniat joi Johansson. Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este de asemenea în favoarea aderării depline a României şi Bulgariei în Schengen. Şi ministrul maghiar de Interne, Sándor Pintér, a cărui ţară deţine în prezent preşedinţia Consiliului UE, s-a exprimat în favoarea aderării României şi Bulgariei la Schengen până la sfârşitul anului.



El urma să aibă joi şi convorbiri bilaterale cu ministrul austriac de interne, Gerhard Karner. Este necesară o nouă decizie a Consiliului JAI pentru a stabili data ridicării complete a controalelor la frontierele cu România şi Bulgaria, dar o astfel de decizie nu este încă planificată pentru Consiliul JAI care are loc joi. ”România este pregătită!”



România va adera anul acesta la Schengen terestru, a declarat miercuri prim-ministrul Marcel Ciolacu. Premierul a indicat Consiliul JAI din decembrie ca dată la care s-ar putea lua decizia.

El a răspuns astfel întrebat despre faptul că joi, 10 octombrie, urmează să se desfăşoare Consiliul JAI şi subiectul aderării României la Spaţiul Schengen şi cu frontierele terestre „nu se află pe agendă”.

România este pe deplin pregătită să intre în Spaţiul Schengen cu frontierele terestre, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, înaintea Consiliului JAI de la Luxemburg.

„Am aplicat şi am îndeplinit toate criteriile pentru a intra şi cu graniţele terestre. Implementăm perfect decizia Schengen aerian adoptată de Consiliu anul trecut în decembrie. Am redus semnificativ migraţia ilegală prin eforturile Poliţiei de Frontieră şi cooperare poliţienească. Vom continua să aplicăm toate procedurile Schengen şi suntem pregătiţi să implementăm toate instrumentele Schengen”, a spus Predoiu.



Vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ştefănuţă s-a arătat neîncrezător cu privire la șansele accederii României la Schengen terestru până la finalul anului, susținând că dezbaterea s-a inflamat artificial, electoral, și că nu există „pași clari” care să indice o decizie favorabilă în acest an.



