Ministrul de Externe al Republicii Muntenegru, Filip Ivanović, a făcut o vizită la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București.

Vizita la SNSPA s-a desfășurat în ziua de luni, 3 iunie 2024. Ministrul Ivanović a susținut o prelegere cu tema “Montenegro and the European Union: Navigating the Road to Membership”, precizează un comunicat transmis de SNSPA.

La evenimentul din ziua de 3 iunie au participat prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Andrei Țăranu, prodecanul Facultății de Științe Politice (SNSPA), lect. univ. dr. Claudiu Crăciun, directorul Departamentului de Științe Politice și Studii Europene, precum și reprezentanți ai Ambasadei Republicii Muntenegru la București.

Amintim că, în cursul lunii martie 2024, președintele Republicii Muntenegru, Jakov Milatović, a efectuat o vizită oficială în România, la invitaţia şefului statului român, Klaus Iohannis. Cu acest prilej, președintele Republicii Muntenegru a susținut la SNSPA o prelegere adresată membrilor comunității academice. Prezența la SNSPA a președintelui Republicii Muntenegru, Jakov Milatović, și a ministrului de externe, Filip Ivanović, consolidează legăturile culturale și academice și deschide noi orizonturi pentru cooperarea viitoare, între SNSPA și Universitatea din Muntenegru.

Tot în cursul zilei de 3 iunie 2024, ministrul de Externe din Muntenegru s-a întâlnit cu ministrul de Externe al României, Luminița Odobescu.

”Printre domeniile de interes se numără sectorul de apărare, afacerile interne, cu accent pe protecţia civilă şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, energia, turismul, serviciile digitale, notabil în domeniul consular, sănătatea şi educaţia. Cu această ocazie, cei doi miniştri au semnat Planul de Acţiuni privind cooperarea între Ministerele Afacerilor Externe din România şi Muntenegru pentru perioada 2024-2025. Documentul include priorităţi pentru stimularea dialogului bilateral, cât şi deschiderea de perspective pentru diversificarea suplimentară a sprijinului României pentru parcursul european al Muntenegrului”, a transmis Ministerul de Externe al României.

