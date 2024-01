Nicu Popescu și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.

Nicu Popescu deținea și funcția de vicepremier, pe care, probabil, din cauza demisiei din calitatea de ministru, și-o va pierde.

Nicu Popescu și-a anunțat demisia din fruntea Ministerului de Externe în dimineața de 24 ianuarie 2024. Cu câteva zile mai înainte, apăruseră zvonuri despre o asemenea retragere din funcție, dar zvonurile fuseseră dezmințite inclusiv de la nivelul Președinției Republicii Moldova.

“Cu o emoție în suflet, dar și cu convingerea că, la această etapă, am reușit sa realizam obiectivele majore asumate în vara anului 2021, vă comunic că am hotărât să îmi depun mandatul de ministru, cu efect din 29 ianuarie 2024. Acest mandat a început în august 2021, sub conducerea Președintei Maia Sandu și în guvernele conduse de doamna Natalia Gavriliță și, ulterior, de Prim-ministrul Dorin Recean. Împreună, am gestionat provocări și am sărbătorit realizări remarcabile pentru țara noastră (…). În continuare rămân alături de echipa de guvernare condusă de Președinta Maia Sandu, Prim-ministrul Dorin Recean și Președintele Parlamentului Igor Grosu. Exista mai multe modalități de a contribui la dezvoltarea și integrarea europeană a țării noastre, și voi continua sa fac acest lucru, din orice poziție m-aș afla”, a precizat Nicu Popescu într-o postare pe internet.

La mijlocul zilei de 24 ianuarie 2024, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit la sediul Ministerului Afacerilor Externe și i-a mulțumit personal lui Nicu Popescu. Șefa statului l-a decorat pe Nicolae (Nicu) Popescu cu “Ordinul Republicii”. Atât Maia Sandu cât și Nicu Popescu au părut, în această ceremonie, foarte emoționați.

Viitorul ministru de Externe al Republicii Moldova este Mihai Popșoi. Până acum, Popșoi a fost vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!