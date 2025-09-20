Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a afirmat sâmbătă că România este o ţară sigură şi a transmis un apel către românii plecaţi în străinătate să se întoarcă.

„România este o ţară sigură, o ţară căreia i s-a întâmplat cel mai bun lucru… am intrat în NATO şi această umbrelă de apărare… ne permite să dormim liniştiţi”, a spus Ionuț Moşteanu, adăugând că îşi doreşte ca familiile să rămână şi să investească viitorul în ţară.

„Eu sunt aici, toată familia mea este aici, în România şi aici vom rămâne”, a subliniat ministrul, potrivit News.ro.

Schimbări necesare, dar un bilanţ pozitiv al vieţii în ţară

Moşteanu a recunoscut că există în continuare aspecte care trebuie îmbunătăţite în funcţionarea instituţiilor, dar a insistat că, per ansamblu, România oferă condiţii bune de viaţă.

„Sunt lucruri care trebuie modifiate în modul în care funcţionează ţara şi instituţiile, dar una peste alta este un loc bun unde să îţi creşti copiii şi să îmbătrâneşti”, a mai spus el.

UE va finanţa achiziţii militare prin Programul SAFE

Referitor la înzestrarea Armatei, ministrul a menţionat Programul SAFE, prin care Uniunea Europeană poate oferi finanţare sub formă de împrumut pentru achiziţii de armament şi proiecte de mobilitate militară (drumuri, poduri, căi ferate).

„Nu sunt bani gratis, este un împrumut în condiţii foarte bune… şi aici avem în vedere să producem şi drone”, a precizat Moşteanu, indicând intenţia de a combina finanţarea europeană cu dezvoltarea capacităţii interne de producţie.

