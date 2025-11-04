Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi, la Palatul Parlamentului, că trupele americane vor rămâne pe teritoriul României, iar Statele Unite ale Americii continuă să reprezinte principalul partener strategic al țării noastre în domeniul apărării.

„Un lucru vreau să mai zic, legat de prezenţa americană: prezenţa americană este şi va rămâne aici. Rămâne la nivelul de dinainte sau un pic peste nivelul de dinaintea izbucnirii războiului din Ucraina. Lucrurile esenţiale şi capabilităţile de apărare esenţiale rămân operate şi cu prezenţa americană şi la Kogălniceanu, şi la Deveselu şi la Câmpia Turzii. […] Statele Unite ale Americii sunt principalul partener strategic pe apărare. […] Avem un orizont de timp, în următorii şapte-opt ani de zile o să tot vină echipamente americane pe teritoriul României”, a declarat ministrul Moşteanu.

Potrivit acestuia, baza militară de la Mihail Kogălniceanu, dar și facilitățile de la Deveselu și Câmpia Turzii, vor continua să găzduiască forțe și capabilități americane esențiale pentru apărarea regională.

„Relațiile externe nu se întăresc sau scad peste noapte”

Ministrul Moșteanu a subliniat că relațiile internaționale nu pot fi consolidate sau deteriorate brusc, fiind rezultatul unui efort diplomatic constant.

„Politica externă nu se întâmplă peste noapte şi relaţiile externe nu se întâmplă peste noapte, se întăresc sau scad peste noapte. E un efort pe care România putea să-l facă mai bine în ultimii ani de zile. […] Trebuie să facem efortul să ţinem aproape de toţi aliaţii, de toţi partenerii. Avem o relaţie foarte bună cu Statele Unite ale Americii, o relaţie care continuă şi care se întăreşte”, a mai afirmat ministrul.

Detalii despre viitorul bazei de la Mihail Kogălniceanu

Întrebat despre planurile privind baza militară Mihail Kogălniceanu, ministrul Apărării a explicat că investiția este una preponderent românească, dar aliații americani își vor păstra prezența și rolul administrativ.

„Baza de la Kogălniceanu este o investiţie în principal românească. O parte din bază era la dispoziţia aliaţilor americani, pe care o gestionau dânşii din punct de vedere administrativ, din toate punctele de vedere şi cei care rămân acolo rămân în continuare, grupul de suport aerian, acolo şi o gestionează împreună”, a precizat Moșteanu.

Ministrul a adăugat că România va continua să primească tehnică militară modernă din Statele Unite, în cadrul procesului de înzestrare a Armatei Române. Aceste echipamente sunt destinate consolidării capacității de apărare și întăririi flancului estic al NATO.