România vrea să-și păstreze turiștii acasă și să stabilizeze fiscal industria ospitalității

România încearcă să-și consolideze industria ospitalității printr-un amplu proces de digitalizare, în timp ce reprezentanții sectorului cer menținerea TVA la 11% și după 2026, pentru a evita destabilizarea unuia dintre cele mai importante motoare economice ale țării, se arată într-un comunicat FPIOR.

La Brașov, Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) a organizat Conferința Națională, un eveniment care a reunit antreprenori, oficiali guvernamentali și lideri din industrie. Invitat special a fost Laurențiu Gîdei, secretar de stat în Ministerul Economiei, care a transmis un mesaj clar: „Investitorii au nevoie de stabilitate”.

„Eu nu am mers niciodată în Bulgaria. Mie îmi place în România”, a declarat Gîdei, subliniind că vacanțele petrecute în țară nu reprezintă doar o alegere de suflet, ci și o sursă consistentă de venituri pentru bugetul național. Oficialul a precizat că speră ca nivelul TVA pentru industria ospitalității, să rămână neschimbat și în 2026.

Digitalizarea – pivot strategic pentru turismul românesc

Una dintre prioritățile anunțate este dezvoltarea unei aplicații digitale de cazare, care va centraliza informații despre turiști, fluxuri și capacități de cazare, oferind autorităților date în timp real. „Până în 2026 vrem să avem o bază de date completă și actualizată pentru turismul românesc”, a explicat secretarul de stat.

Totodată, Gîdei a criticat metodele de promovare utilizate până acum și a anunțat că Ministerul Economiei va stabili termene clare și acțiuni concrete pentru o nouă strategie de imagine a României ca destinație turistică.

Cătălin Mahu, președintele HoReCa, a atras atenția că industria, formată din aproximativ 40.000 de restaurante, poate deveni un pilon economic solid, cu condiția să beneficieze de sprijin guvernamental coerent și de o digitalizare eficientă.

„Ministerul Economiei ar putea deveni unul dintre cele mai puternice din România, dacă reușim să conectăm digitalizarea cu susținerea industriei ospitalității”, a declarat Mahu.

Sectorul HoReCa numără peste 35.000 de companii, generează peste 400.000 de locuri de muncă directe și indirecte și contribuie cu peste 5% la PIB. Fără un cadru fiscal predictibil, există riscul ca industria să piardă teren în fața concurenței externe, avertizează patronatele.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube