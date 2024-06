Miniștrii Apărării și Internelor analizează impactul financiar al actualizării soldei de grad pentru rezerviști

Ministrul Apărării Naționale și ministrul Afacerilor Interne analizează, în zilele de 10 și 11 iunie 2024, impactul financiar pe care l-ar putea avea actualizarea soldei de grad pentru militarii rezerviști, anunță sindicatele cadrelor militare în rezervă.

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) și Sindicatul ROMIL au transmis acest anunț în urma mitingului care s-a desfășurat în ziua de 7 iunie 2024 în fața sediului Guvernului României.

Ori pe cale parlamentara, ori prin OUG, vrem rezolvarea discriminarii, adica a situatiei soldei de grad la rezervisti

“Desi știam răspunsul la cererea prezentata de noi prim-vicepremierului, ne-am gândit ca o verificare nu strica. Da, am intrat neprogramati, dar legal in Guvern si am cerut consilierului desemnat al premierului sa se intereseze oficial la Cancelaria acestuia, ce s-a hotărât. Ni s-a confirmat ca, la cererea primului ministru, luni si marti, ministrii Apararii si Internelor vor raporta care ar putea fi impactul financiar! Miercuri se va analiza situatia, iar joi ni se va comunica decizia”, precizează comunicatul transmis de sindicatele rezerviștilor.

Comunicatul menționează și un prim efect al mitingului din 7 iunie 2024. “Pensiile militare, care trebuiau sa intre saptamana viitoare, au intrat astazi, in timpul mitingului”, precizează sindicatele militarilor rezerviști.

Comunicatul comun al sindicatelor militarilor în rezervă este semnat de colonel (r) Dr. Mircea Dogaru și de colonel (r) Marian Tudor.

