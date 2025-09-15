Miniștrii Apărării nordici participă la exerciții militare în Groenlanda fără SUA

Miniștrii apărării din Danemarca, Islanda și Norvegia au participat luni la un exercițiu militar în Groenlanda, a anunțat ministerul danez al Apărării, însă Statele Unite, care urmăresc cu interes teritoriul autonom danez, au fost absente, scrie AFP.

Organizat de Danemarca, exercițiul „Arctic Light 2025” reunește peste 550 de militari din state membre NATO, printre care Danemarca, Franța, Germania, Norvegia și Suedia.

Situația de securitate actuală ne cere să consolidăm semnificativ prezența forțelor armate în Arctica și în Atlanticul de Nord, a declarat ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, într-un comunicat.

De la revenirea la Casa Albă în ianuarie, Trump a afirmat în repetate rânduri că Statele Unite au nevoie de insula strategic situată și bogată în resurse din motive de securitate, ceea ce a generat tensiuni diplomatice cu Danemarca.

Statele Unite, care operează o bază aeriană în partea de nord a teritoriului, l-au criticat dur pe Danemarca pentru că nu investește suficient în apărarea Groenlandei.

Pentru Lund Poulsen, exercițiul Arctic Light 2025, coordonat cu guvernul groenlandez, „reprezintă un exemplu elocvent al angajamentului nostru comun de a consolida capacitatea forțelor armate de a răspunde amenințărilor din Arctica”.

La sfârșitul lunii august, postul danez de televiziune DR a relatat că cel puțin trei americani conectați la președintele Donald Trump au desfășurat operațiuni de influență în întreg teritoriul arctic.

