Spitalul privat Armonia din Constanța, cunoscut anterior sub numele Isis, își pierde dreptul de a mai asista nașteri, în urma anchetei declanșate de moartea unei tinere de 29 de ani, survenită la câteva ore, după ce a adus pe lume un copil. Ministerul Sănătății a decis retragerea autorizației de funcționare pentru blocul operator și pentru compartimentul ATI, unitatea urmând să ofere doar consultații ginecologice și pediatrice, în regim ambulatoriu.

„Este de neînțeles cum o autorizație sanitară emisă în 2009 a rămas valabilă până în 2025, pentru o unitate care nu respectă standarde minime”, a declarat miercuri ministrul Alexandru Rogobete, într-o conferință de presă. Oficialul a calificat funcționarea clinicii drept „improvizată și contrară legislației în vigoare”.

Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății, realizat împreună cu Inspecția Sanitară de Stat, arată că spitalul a primit autorizație „în contradicție totală cu realitatea din teren”. Secția ATI nu respecta cerințele din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 914/2006 privind condițiile de funcționare a spitalelor, iar fluxurile medicale și circuitele pacienților nu erau conforme cu normele internaționale.

„Am găsit avize semnate din birou, fără verificări reale, și o serie de decizii luate în logica profitului, nu a siguranței pacienților. Este revoltător și inadmisibil”, a afirmat Rogobete, care a anunțat trimiterea raportului către Parchet și DNA pentru continuarea anchetei penale.

Un alt aspect șocant relevat de document este destinația inițială a clădirii: spitalul Armonia funcționează într-un fost hotel, cu camere mici adaptate drept saloane, fără a fi schimbată legal destinația imobilului până în 2023, la 14 ani de la deschiderea unității. Cu toate acestea, Direcția de Sănătate Publică din Constanța a emis anual autorizații de funcționare.

În momentul controlului, maternitatea se afla în proces de extindere și reabilitare, însă inspectorii au constatat lipsa unei secții reale de Terapie Intensivă, spitalul având doar trei paturi post-anestezice, deși era încadrat ca maternitate de gradul II, destinată cazurilor fără complicații.

Neregulile nu se opresc aici: inspectorii au identificat biocide expirate, echipamente medicale nevalidate și rezerve de sânge depozitate în frigidere casnice, în locul celor omologate pentru produse biologice.

Deși Ministerul Sănătății a cerut clarificări, reprezentanții spitalului au transmis doar un mesaj public pe rețelele sociale, susținând că unitatea este „complet autorizată și echipată corespunzător”.

Cazul Mădălinei și decizia de suspendare a autorizației pun din nou sub semnul întrebării modul în care autoritățile locale acordă și reînnoiesc avize sanitare, în lipsa unor controale autentice.

