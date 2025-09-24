În urma incendiului izbucnit marți în Sectorul 2 al Bucureștiului, Ministerul Mediului a anunțat, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare că depășirile concentrațiilor de particule depășesc de până la șapte ori limita legală, în anumite zone.

„Stațiile de monitorizare a aerului din zona afectată au înregistrat depășiri semnificative ale concentrațiilor de particule (PM10 și PM2.5). La stația B16 – Bd. Basarabia, s-au atins valori de până la 350 µg/m³, de peste șapte ori mai mari decât limita admisă. Cele mai afectate zone sunt: Mega Mall – Fântânica – Cimitirul Armenesc, unde fumul este dens și toxic”, anunță Ministerul Mediului, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Ministerul Mediului precizează că, din cauza vântului din sector nord-estic, norul de fum s-a deplasat spre vest, afectând sectoarele 2, 3, 4 și 5, dar și sectoarele 1 și 6.

Recomandările emise de Ministerul Sănătății și DSU

Ministerul Mediului a reiterat recomandările emise de Ministerul Sănătății și de Departamentul pentru Situații de Urgență.

„Recomandări pentru populație (în coordonare cu Ministerul Sănătății și DSU):

Evitați deplasările în aer liber în zonele afectate;

Țineți ferestrele și ușile închise, opriți sistemele de ventilație și aer condiționat care pot aduce fum în interior;

Dacă ieșirea este absolut necesară, protejați nasul și gura cu materiale textile umezite;

Persoanele vulnerabile (copii, vârstnici, persoane cu afecțiuni respiratorii sau cardiace) să evite cu strictețe expunerea.

