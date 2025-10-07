Ministerul Finanțelor va putea solicita Camerei Consultanților Fiscali (CCF) analize prealabile pentru proiectele de acte normative din domeniul fiscalității. Conform noilor prevederi, opinia transmisă de CCF va avea caracter consultativ, iar lipsa acesteia nu va împiedica promovarea proiectelor respective.

Noua ordonanță a Guvernului redefinește rolul CCF în colaborarea cu Ministerul Finanțelor și cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), cu scopul de a îmbunătăți conformarea fiscală a contribuabililor.

Cooperarea va fi bazată pe transparență și va urmări aplicarea unitară a legislației fiscale. Practic, o parte importantă a activității de identificare și soluționare a problemelor din aplicarea legislației va fi externalizată către CCF.

Doru Dudaș: „Schimbarea de abordare este salutară”

„Consider ca fiind salutară schimbarea strategică de abordare a acestui Guvern pentru o creștere semnificativă a nivelului de conformare fiscală în România bazată pe cooperare, transparență și dialog cu organismele profesionale create de stat în interes public, în contextul în care lipsa de transparență și închistarea istorică a administrației fiscale s-au dovedit total ineficiente”, a declarat Doru Dudaș, fost vicepreședinte ANAF și actual președinte al Comitetului fiscal din cadrul CCF.

Acesta a subliniat că „nota de plată a neconformării fiscale pe care o suportăm anual toți, cei care suntem buni platnici, a ajuns la un nivel foarte greu suportabil și periculos: cca. 11 miliarde de euro în acest an – dobânzile de datorie publică plătite de România”. Potrivit lui Dudaș, acest cost uriaș reprezintă, în mare parte, „costul neconformării fiscale cronice, tolerată de prea multă vreme de Fisc”.

CCF va putea, de asemenea, să elaboreze din proprie inițiativă analize, studii sau proiecte de îmbunătățire a legislației fiscale și să le transmită Ministerului Finanțelor.

Noi reguli pentru consultanții fiscali: juriștii pot intra în profesie

O altă modificare importantă vizează extinderea accesului la profesia de consultant fiscal. Absolvenții facultăților de drept vor putea susține examenul de consultant fiscal, următoarea sesiune fiind programată pentru 22 noiembrie 2025.

Camera Consultanților Fiscali îi încurajează pe juriști să se înscrie, menționând că tematica și bibliografia sunt deja disponibile pe site-ul instituției.

„Am considerat oportun ca prin această modificare a legii noastre de organizare a profesiei să extindem condițiile de studii superioare necesare participării la examen, prin adăugarea celor juridice, alături de cele economice”, a explicat Doru Dudaș. Acesta a adăugat că măsura „evită o discriminare a juriștilor din România, întrucât consultanții fiscali din țări UE și non-UE, care pot fi recunoscuți în România potrivit legii, sunt la bază absolvenți de studii superioare juridice”.

Noile criterii prevăd că participanții trebuie să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior în domeniul economic sau juridic și să aibă cel puțin cinci ani de experiență profesională, dintre care trei în domenii precum administrare fiscală, elaborarea legislației fiscale, contabilitate sau activitate juridică.

Evenimente și recunoaștere internațională

Modificările legislative vin în contextul recomandărilor OCDE privind recunoașterea consultanților fiscali din afara UE/SEE/Confederației Elvețiene, care pot fi acreditați în România dacă dețin un titlu de calificare dintr-un stat membru al codurilor OCDE privind liberalizarea capitalurilor și a operațiunilor invizibile curente.

De asemenea, Camera Consultanților Fiscali anunță că absolvenții de drept vor putea participa la cel mai important eveniment fiscal al anului – Summitul de Fiscalitate și Tehnologie, organizat în cadrul GoTech World la Romexpo, în zilele de 11 și 12 noiembrie. La eveniment vor fi prezenți reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, ANAF, Comisiei Europene și OCDE.

