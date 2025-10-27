Ministerul Finanțelor a atras luni 1,1 miliarde de lei de la bănci, prin două licitații de titluri de stat, la dobânzi anuale de 7,11% și 7,10%, potrivit datelor oficiale.

Operațiunile fac parte din programul lunar de finanțare al statului, prin care Guvernul acoperă necesarul de lichidități și refinanțează datoria publică.

În prima rundă, Ministerul Finanțelor a redeschis o emisiune de obligațiuni de stat tip benchmark cu scadență în 2033, reușind să atragă 600 milioane de lei la o dobândă medie anuală de 7,11%.

Suma adjudecată a fost egală cu valoarea anunțată a emisiunii, în timp ce ofertele necompetitive au totalizat 102 milioane de lei.

La licitație au participat șapte dealeri primari, bănci care au cumpărat obligațiunile atât pentru cont propriu, cât și pentru clienți persoane fizice și juridice. Cererea totală a ajuns la 842 milioane de lei, dintre care 739 milioane de lei au fost oferite în nume propriu.

A doua licitație: titluri cu maturitate în 2029

Cea de-a doua licitație a vizat redeschiderea unei alte emisiuni de obligațiuni de stat, cu scadență în 2029. Ministerul Finanțelor a împrumutat 500 milioane de lei la o dobândă anuală de 7,10%.

Și în acest caz, au participat șapte dealeri primari, iar volumul total al cererii a fost de 1,2 miliarde de lei. Din suma adjudecată, întreaga valoare de 500 milioane de lei a fost oferită de bănci în nume și cont propriu.

Ministerul Finanțelor organizează periodic licitații cu titluri de stat pentru a finanța deficitul bugetar și a refinanța datoria publică ajunsă la scadență.

