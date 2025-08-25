De către

Ministerul Finanțelor a realizat luni o licitație de titluri de stat cu scadența în 2032, reușind să atragă 400 milioane de lei, la o rată a dobânzii de 7,44%.

Emisiunea, având o valoare nominală de 400 milioane lei, a suscitat o cerere totală de 838 milioane lei, potrivit Ministerului Finanțelor.

Ofertele competitive au însumat 837 milioane lei, fiind astfel apreciată intens peste valoarea propusă.

Din totalul adjudecat, băncile au oferit 159 milioane lei în nume propriu și 240 milioane lei în contul clienților, în timp ce ofertele necompetitive au fost minime, de doar 1 milion lei.

Oferta a fost acoperită de peste două ori, cu o rată a cuponului de 6,70%

Rata cuponului a fost stabilită la 6,70%, iar randamentul până la maturitate, calculat pe baza prețului mediu de ajudecare, a fost de 7,44%.

Emisiunea de luni reprezintă o parte din strategia de finanțare a statului pentru acoperirea necesarului bugetar.

