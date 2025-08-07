31.7 C
Ministerul Finanțelor atrage 781 mil. lei de la bănci prin titluri de stat, la dobânzi de peste 7%

Economie internăȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
Ministerul Finanțelor
Sediul Ministerului Finanțelor

Ministerul Finanțelor a atras joi, 7 august, un total de 781 milioane de lei de la bănci, în urma a două licitații de titluri de stat de tip benchmark.

Dobânzile la care s-au adjudecat obligațiunile rămân ridicate: 7,26% și 7,34% pe an, semnalând continuarea presiunilor din piață asupra costurilor de finanțare ale statului.

În prima licitație, Ministerul Finanțelor a redeschis o emisiune de obligațiuni scadentă în iulie 2040, reușind să împrumute 281 milioane lei. Dobânda acceptată a fost de 7,26% pe an.

Șase dealeri primari au participat la această operațiune, depunând oferte în nume propriu și în contul clienților instituționali sau persoane fizice.

Cererea totală a fost de 841 milioane lei, iar din suma adjudecată, 261 milioane lei au provenit din ofertele băncilor în cont propriu.

Obligațiuni cu scadență în 2028 – 500 milioane lei la 7,34%

A doua licitație a vizat o emisiune cu maturitate în octombrie 2028, în cadrul căreia statul a atras 500 milioane lei, la o dobândă medie anuală de 7,34%.

La această rundă au participat șapte dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 787 milioane lei.

Din suma adjudecată, 477 milioane lei au fost oferite în nume și cont propriu de către bănci.

