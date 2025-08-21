Joi, Ministerul Finanțelor a atras de la bănci un total de 1 miliard de lei prin două licitații cu titluri de stat, cu rate de dobândă de 7,40% și 7,46% pe an.

În prima licitație, Ministerul Finanțelor a redeschis o emisiune de obligațiuni benchmark cu scadentă în aprilie 2028, și a obținut 500 de milioane de lei, la o dobândă anuală de 7,40%.

Participanții au fost 7 dealeri primari, aceia care au cumpărat obligațiunile atât pentru propriul cont, cât și pentru clienți, persoane fizice și juridice.

Cererea totală a fost de 1,04 miliarde de lei, iar băncile au oferit în nume propriu 1,02 miliarde de lei, iar suma adjudecată a fost de 500 milioane de lei, din care 480 milioane au fost oferite în nume propriu.

A doua licitație – obligațiuni scadente în iulie 2033

La cea de-a doua licitație, Ministerul a redeschis o emisiune de obligațiuni pe 2033 și a atras încă 500 de milioane de lei, la o rată de 7,46%.

Șapte dealeri primari au participat la această licitație.

Cererea totală a fost de 1,05 miliarde de lei, iar băncile au oferit în nume și cont propriu 461,8 milioane de lei.

