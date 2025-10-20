De către

Luni, Ministerul Finanțelor a redeschis o emisiune de obligațiuni de stat tip benchmark, cu scadența în octombrie 2038, și a atras 281 milioane lei, la o dobândă anuală de 7,12%.

Volumul cererii a fost de 451 milioane lei, însă suma adjudecată este mai mică decât valoarea nominală a emisiunii, de 300 milioane lei, a transmis Ministerul Finanțelor.

La licitație au participat 7 dealeri primari, care au transmis oferte atât în cont propriu, cât și pentru clienți persoane fizice și juridice.

Ministerul Finanțelor a respins toate ofertele cu preț sub 106%, conform procedurilor de adjudecare.

500 milioane lei pentru emisiunea scadentă în 2031

În cea de-a doua licitație, Ministerul a redeschis o emisiune cu scadența în 2031, împrumutând 500 milioane lei, la o dobândă anuală de 7,21%.

Volumul total al cererii a fost de 1,1 miliarde lei, semnalând un interes ridicat al băncilor.

Din suma adjudecată, băncile au oferit în cont propriu și nume 457 milioane lei, în timp ce ofertele necompetitive au însumat 42 milioane lei.

