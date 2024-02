Vicepremierul Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a înaintat Guvernului un Memorandum prin care solicită angajarea a 5200 de oameni în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Memorandumul urmează a fi analizat în ședința de guvern din 28 februarie 2024.

Documentul elaborat de conducerea MAI menționează că, pe parcursul anului 2024, ar urma să fie angajate 5200 de persoane, prin încadrare directă (direct din viața civilă). Noii angajați vor fi pregătiți profesional în cadrul MAI, imediat după angajare.

“La nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, la data de 31.12.2023 erau vacante un număr de 36.392 funcţii, ceea ce reprezintă un deficit de 22,21%. Deficitul de personal cu care se confruntă una dintre principalele structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Poliția Română este de 20,27%”, precizează Memorandumul elaborat de conducerea MAI.

Poliția Română are un deficit de 13.403 oameni (20,27 la sută) iar Poliția de Frontieră Română are un deficit de 3.056 oameni (20,32 la sută). Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are un deficit de 8.777 oameni (24,86 la sută). Instituția prefectului are un deficit de 201 oameni (10,18 la sută).

Memorandumul precizează că cele mai multe dintre cele 5200 de posturi vor fi ocupate în trimestrul patru al anului 2024. Totuși, ca excepții, “în trimestrul II al anului 2024, este necesar să se realizeze încadrarea unui număr de 300 de funcții din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, precum și a unui număr de 100 de funcții din cadrul Direcției Generale de Protecție Internă și pentru desfășurarea unor activități specifice adiacente”. Deficitul total de posturi din cadrul DGPI nu este indicat în Memorandum.

MAI a angajat din sursă externă 5000 de oameni în anul 2021 și alți 5000 de oameni în anul 2022. “În anul 2023, constrângerile bugetare au determinat imposibilitatea inițierii și promovării unor demersuri în acest sens”, precizează Memorandumul.

Amintim că, în perioada în care MAI era condus de ministrul Lucian Bode, acesta s-a pronunțat la un moment dat pentru o analiză mult mai severă a angajărilor din sursă externă. Acest lucru s-a consemnat după ce un polițist care fusese angajat din sursă externă a comis un accident rutier mortal.

