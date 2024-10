Un miting de prostest cu 1.000 de participanți va avea loc joi, între orele 11 și 13, în fața Guvernului României, la care participă minerii, energeticienii și siderurgiștii, motivul fiind modificările aduse în noua lege a pensiilor.

Minerii, energeticienii și siderurgiștii, membrii sindicatelor asociate Federației Naționale Mine Energie, Federației Naționale a Sindicatelor din Electricitate Univers și Federației Sindicale a Siderurgiștilor METAROM, având zeci de mii de salariați din minerit, energie și siderurgie, iar în trecut reprezentând sute de mii de pensionari din aceste domenii de activitate, organizează joi, în 17 octombrie, în intervalul orar 11.00-13.00, un miting de protest în fața Guvernului României.

Motivul protestului este reprezentat de modificările aduse în noua lege a pensiilor și sunt anunțați 1.000 de participanți.

„Minerilor, energeticienilor și siderurgiștilor trebuie să li se păstreze aceleași condiții de pensionare în actuala lege a pensiilor publice la fel ca în cea precedentă, deoarece lucrează și vor lucra în aceleași condiții de muncă foarte grele și periculoase, care au determinat și determină consecințe grave asupra securității și sănătății în muncă a acestora. Solicităm Guvernului României eliminarea articolelor din lege care creează discriminare în timp între persoanele care au desfășurat activitate în aceleași condiții de muncă și revenirea la articolele din fosta lege. Trebuie făcută corecția necesară salariaților care au lucrat sau lucrează în locuri de muncă în condiții speciale pentru că nu este normal ca după zeci de ani în care aceștia și-au riscat viața, crezând că pot ieși la pensie mai repede și cu un cuantum al pensiei mai mare decât dacă lucrau în condiții normale de muncă, statul român să le întoarcă spatele”, transmite, marți, Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa într-un comunicat de presă.

Cartel Alfa atenționează că, în actuala lege privind sistemul public de pensii, se încalcă principiul contributivității deoarece nu se mai acordă punctajul suplimentar pentru salariații care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite sau condiţii speciale decât până la salarial mediu brut național, cu toate că zeci de ani s-a plătit până la valoarea salariului fiecăruia.

De asemenea, Cartel Alfa solicită Guvernului României scoaterea din exploatare a capacităților instalate de energie electrică pe bază de lignit și huilă doar atunci când vor fi realizate grupurile pe gaz de la Turceni, Ișalnița și Paroșeni și a grupurilor nucleare 3 și 4 de la Cernavodă deoarece se va accentua dezechilibrul grav între energia în bandă și energia sporadică cu efect în creșterea explozivă a prețurilor la energie electrică.

Protest al persoanelor cu dizabilități împotriva noii legi a pensiilor

Persoanele cu dizabilități au protestat luni, 16 septembrie, în Piața Victoriei din Capitală din cauza reducerii pensiilor ca urmare a intrării în vigoare a noii legi.

Aceștia sunt nemulţumiţi de diminuarea pensiilor cu procente cuprinse între 40 şi 80%, potrivit Danielei Tontsch, preşedintele Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România. Oamenii cu probleme de sănătate care au ieșit la pensie au solicitat Guvernului corectarea acestei deficiențe. „Eu am ieșit la pensie la vârsta de 50 de ani de ani, pentru că am gradul I de handicap, și asta menționează legea. Nu este vina mea că am ieșit la pensie mai repede. E normal să ies la pensie mai devreme, pentru că nu pot să lucrez la fel ca o persoană sănătoasă și atunci de ce să fiu penalizat la pensie? Beneficiez de o pensie de 3.100 de lei, după 24 de ani de muncă. Am primit decizia de recalculare. Mi s-a redus cu câteva sute de lei. Nu este normal. Am fost trecut ca muncitor necalificat. O să depun o contestație“, a spus Ion, o persoană cu dizabilități care a lucrat ca cizmar.

