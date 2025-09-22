Milioane de americani riscă să fie diagnosticați cu hipertensiune

De către

Hipertensiunea, principalul factor de risc pentru boli cardiovasculare și accidente vasculare cerebrale, are acum criterii de diagnostic mai stricte în Statele Unite. Noile recomandări publicate în august 2025 de American Heart Association și American College of Cardiology schimbă pragurile pentru tensiunea arterială și pun accent pe prevenție prin stil de viață sănătos.

Cea mai importantă modificare este redefinirea categoriilor de hipertensiune. Termenul de „prehipertensiune” a fost eliminat, iar acum:

valorile de 120-129/<80 mmHg sunt încadrate la „tensiune crescută”;

sunt încadrate la „tensiune crescută”; 130-139/80-89 mmHg definesc hipertensiunea de stadiul 1 ;

definesc hipertensiunea de ; ≥140/90 mmHg reprezintă hipertensiunea de stadiul 2 ;

reprezintă hipertensiunea de ; iar ≥180/120 mmHg indică o criză hipertensivă.

Aceste praguri mai scăzute ar putea însemna că milioane de americani vor primi diagnosticul de hipertensiune, crescând presiunea pe sistemul medical, dar și oportunitățile pentru intervenții timpurii.

Raportul recomandă medicilor să utilizeze calculatorul de risc PREVENT (Predicting Risk of Cardiovascular Disease EVENTS), un instrument care personalizează evaluarea pe baza factorilor individuali precum colesterolul, istoricul medical și valorile tensionale.

Noile ghiduri pun accent pe schimbările de stil de viață:

reducerea consumului de sare la sub 2.300 mg/zi , ideal sub 1.500 mg (față de media actuală de 3.300 mg);

, ideal sub 1.500 mg (față de media actuală de 3.300 mg); adoptarea dietei DASH , bogată în fructe, legume și lactate degresate, care poate scădea tensiunea cu până la 10 mmHg;

, bogată în fructe, legume și lactate degresate, care poate scădea tensiunea cu până la 10 mmHg; limitarea consumului de alcool (maximum două băuturi/zi pentru bărbați și una pentru femei);

creșterea activității fizice – cel puțin 150 de minute de exerciții aerobice pe săptămână pot reduce tensiunea sistolică cu aproximativ 5 mmHg.

