Mikaela Shiffrin, fără rivală! Americanca a câștigat al 104-lea trofeu din Cupa Mondială, dominând slalomul de la Cooper Mountain

Campioana din Colorado a ajuns la 67 de victorii în proba favorită și conduce detașat clasamentul general

Mikaela Shiffrin (30 de ani) continuă să scrie istorie în schiul alpin mondial. Duminică, sportiva americană a obținut cea de-a 104-a victorie a carierei în Cupa Mondială, impunându-se în slalomul de la Cooper Mountain (Colorado), în fața propriilor fani.

După două manșe aproape perfecte, Shiffrin a încheiat cu timpul de 1:48.75, devansându-le pe Lena Duerr (Germania, +1.57) și Lara Colturi (Albania, +1.85).

Este a treia victorie consecutivă a americancei în slalom în acest sezon, după succesele de la Levi (Finlanda) și Gurgl (Austria).

Cu 67 de succese doar în proba de slalom, Mikaela Shiffrin confirmă încă o dată dominația absolută într-o disciplină în care nu are rivală de mai bine de un deceniu.

Lider autoritar în Cupa Mondială

După etapa de la Cooper Mountain, Shiffrin își consolidează poziția de lider în clasamentul general al Cupei Mondiale, cu 368 de puncte, urmată de Lara Colturi (278) și Lena Duerr (224).

Clasamentul slalomului de la Cooper Mountain:

Mikaela Shiffrin (SUA) – 1:48.75 Lena Duerr (Germania) – +1.57 Lara Colturi (Albania) – +1.85 Wendy Holdener (Elveția) – +1.99 Anna Swenn Larsson (Suedia) – +2.06

Clasamentul general al Cupei Mondiale:

Mikaela Shiffrin (SUA) – 368 p Lara Colturi (Albania) – 278 p Lena Duerr (Germania) – 224 p Paula Moltzan (SUA) – 207 p Julia Scheib (Austria) – 180 p

O carieră legendară

Câștigătoare de cinci ori a Marelui Glob de Cristal și de opt ori campioană mondială, Shiffrin este deja considerată cea mai mare schioare din toate timpurile.

A devenit cea mai tânără campioană olimpică la slalom, la doar 18 ani și 345 de zile, la Jocurile de la Soci 2014, și deține recordul absolut de clasări pe podium (156) în Cupa Mondială.

Următoarea etapă a circuitului va avea loc la Mont-Tremblant (Canada), unde vor fi programate două slalomuri uriașe, pe 7 și 8 decembrie.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!