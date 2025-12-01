6.6 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăSportAlte sporturiMikaela Shiffrin, fără rivală! Americanca a câștigat al 104-lea trofeu din Cupa...

Mikaela Shiffrin, fără rivală! Americanca a câștigat al 104-lea trofeu din Cupa Mondială, dominând slalomul de la Cooper Mountain

Alte sporturiȘtirile zilei
Actualizat:
Dragos Soneriu
de Dragos Soneriu
stifel copper cup 2025 women's slalom
COPPER MOUNTAIN, COLORADO - NOVEMBER 30: Mikaela Shiffrin of the United States poses with the trophy on the podium after winning the Women's Slalom during the STIFEL Copper Cup at Copper Mountain on November 30, 2025 in Copper Mountain, Colorado. (Photo by Dustin Satloff/U.S. Ski and Snowboard/Getty Images)

Campioana din Colorado a ajuns la 67 de victorii în proba favorită și conduce detașat clasamentul general

Mikaela Shiffrin (30 de ani) continuă să scrie istorie în schiul alpin mondial. Duminică, sportiva americană a obținut cea de-a 104-a victorie a carierei în Cupa Mondială, impunându-se în slalomul de la Cooper Mountain (Colorado), în fața propriilor fani.

După două manșe aproape perfecte, Shiffrin a încheiat cu timpul de 1:48.75, devansându-le pe Lena Duerr (Germania, +1.57) și Lara Colturi (Albania, +1.85).

Este a treia victorie consecutivă a americancei în slalom în acest sezon, după succesele de la Levi (Finlanda) și Gurgl (Austria).

Cu 67 de succese doar în proba de slalom, Mikaela Shiffrin confirmă încă o dată dominația absolută într-o disciplină în care nu are rivală de mai bine de un deceniu.

Lider autoritar în Cupa Mondială

După etapa de la Cooper Mountain, Shiffrin își consolidează poziția de lider în clasamentul general al Cupei Mondiale, cu 368 de puncte, urmată de Lara Colturi (278) și Lena Duerr (224).

Clasamentul slalomului de la Cooper Mountain:

  1. Mikaela Shiffrin (SUA) – 1:48.75
  2. Lena Duerr (Germania) – +1.57
  3. Lara Colturi (Albania) – +1.85
  4. Wendy Holdener (Elveția) – +1.99
  5. Anna Swenn Larsson (Suedia) – +2.06

Clasamentul general al Cupei Mondiale:

  1. Mikaela Shiffrin (SUA) – 368 p
  2. Lara Colturi (Albania) – 278 p
  3. Lena Duerr (Germania) – 224 p
  4. Paula Moltzan (SUA) – 207 p
  5. Julia Scheib (Austria) – 180 p

O carieră legendară

Câștigătoare de cinci ori a Marelui Glob de Cristal și de opt ori campioană mondială, Shiffrin este deja considerată cea mai mare schioare din toate timpurile.

A devenit cea mai tânără campioană olimpică la slalom, la doar 18 ani și 345 de zile, la Jocurile de la Soci 2014, și deține recordul absolut de clasări pe podium (156) în Cupa Mondială.

Următoarea etapă a circuitului va avea loc la Mont-Tremblant (Canada), unde vor fi programate două slalomuri uriașe, pe 7 și 8 decembrie.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!

Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
Cele mai citite

Lamine Yamal își explică decizia. De ce a ales naționala Spaniei în detrimentul Marocului

Fotbal Alexandru Stancu - 0
Lamine Yamal, unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai generației sale, a vorbit deschis despre alegerea care i-a marcat cariera internațională: opțiunea de a...

Elvețienii resping categoric taxa pe moștenirile marilor averi într-un referendum național

Internațional Alexandru Stancu - 0
Cetățenii Elveției au respins duminică, într-o proporție covârșitoare, introducerea unei noi taxe pe moștenirile multimilionarilor - o inițiativă care propunea ca fondurile colectate să...

Reforma companiilor de stat: primele 10 entități din energie și transport intră în reformă-pilot

Economie Dana Macsim - 0
Strategia, agreată cu toate instituțiile implicate, a fost comunicată și Comisiei EuropeneVicepremierul Oana Gheorghiu a precizat că, în această săptămână va fi adoptată decizia...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.