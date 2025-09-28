Cele mai multe acreditări interne au fost acordate Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova

Peste 3.400 de observatori, locali și internaționali, vor supraveghea modul în care se desfășoară alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, potrivit unui comunicat emis de Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chișinău.

În total, au fost acreditați 3.423 de observatori. Dintre aceștia, 2.511 sunt naționali, reprezentând opt organizații neguvernamentale din țară, iar 912 sunt străini, delegați de instituții diplomatice, organizații internaționale sau autorități electorale din alte state. Cele mai multe acreditări interne au fost acordate Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova.

La capitolul internațional, lista include 22 de misiuni diplomatice, 15 autorități electorale străine și 12 organizații internaționale. Printre cele mai importante misiuni se numără OSCE/ODIHR, cu 272 de observatori, Adunarea Parlamentară a OSCE, cu 118 persoane, și Parlamentul European, cu 14 observatori. De asemenea, participă delegații ale Consiliului Europei, Francofoniei, Parlamentului Ucrainei și Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor.

Prin această prezență masivă, autoritățile își propun să asigure un proces electoral transparent și credibil, într-un scrutin considerat decisiv pentru viitorul politic al țării.

