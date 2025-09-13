Mii de oameni au ieşit, sâmbătă, pe străzile din centrul Londrei, la un protest organizat de extrema dreaptă. Printre cei care urmează să le vorbească manifestanţilor se numără şi Steve Bannon, ideologul lui Donald Trump. În aşteptarea discursurilor, protestatarii au strigat minute în şir numele lui Charlie Kirk, activistul conservator american asasinat săptămâna aceasta, potrivit The Guardian.

În paralel, în altă zonă a Londrei, are loc o contramanifestaţie, numită „Marşul Antifascism”. S-au luat măsuri de securitate extraordinare în Londra pentru aceste două manifestaţii ca să fie preîntâmpinate orice acte de violenţă. Presa britanică a relatat că au fost scoşi în stradă aproape 2.000 de poliţişti şi jandarmi.

Persoanele care participă la marşul „Unite the Kingdom”, organizat de Tommy Robinson, un celebru activist al extremei-drepte britanice, s-au adunat azi, în jurul orei 11:00 (ora locală) pe strada Stamford, la sud de podul Waterloo. Ei merg de-a lungul străzii York şi peste podul Westminster.

Organizatorii anunță că e „Cel mai mare protest din istoria Marii Britanii”

„Este un marş, pe care, dacă e să-l credem pe organizatorul său, activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, ar fi, spune el: «Cel mai mare din istoria Marii Britanii» – se numeşte «Unite the Kingdom» acest marş. Activistul a postat un videoclip pe platforma X şi a spus că este: «Cel mai mare protest din istoria Marii Britanii».

Se aşteaptă el la 40.000 de participanţi, însă, peste 400.000 de oameni au urmărit transmisiunea live la un moment dat a lui Robinson, pe platforma X”, a relatat Claudiu Ştefan, jurnalist secţia Externe, Antena 3 CNN.

Cei care participă la marşul „Unite the Kingdom” sunt aşteptaţi să intre în capătul sudic al clădirii Whitehall, unde va avea loc un miting, la care va participa mai multe personalităţi de dreapta şi de extremă dreapta, britanice şi străine, printre care se numără şi Steve Bannon, fostul consilier al preşedintelui american Donald Trump. Preşedintele partidului francez de extremă dreapta Reconquête, Eric Zemmour, şi-a confirmat şi el prezenţa.

Manifestanţii au venit cu steaguri ale Marii Britanii şi ale Angliei, au strigat şi sloganuri împotriva premierului britanic, Keir Starmer. Tommy Robinson le-a transmis că nu au voie să vină mascaţi, toată lumea trebuie să aibă faţa descoperită, să nu poarte arme albe sau de foc la ei şi să protesteze cât mai paşnic cu putinţă.

Marşul Antifascism din Londra organizat Stand Up To Racism (SUTR)

„Avem şi o contramanifestaţie, aşa cum spuneam, se numeşte «Marşul împotriva fascismului». Este organizat de Stand Up To Racism (SUTR) şi are loc într-o altă zonă a centrului capitalei britanice. Acolo, manifestanţii poartă pancarte pe care scrie: «Refugiaţi, bine aţi venit» şi «Opuneţi-vă lui Tommy Robinson»”, a mai spus Claudiu Ştefan, jurnalist secţia Externe, Antena 3 CNN.

Sunt aşteptaţi să participe 5.000 de persoane la Marşul împotriva Fascismului. Totodată, s-au luat măsuri de securitate extraordinare în Londra pentru aceste două manifestaţii ca să fie preîntâmpinate orice acte de violenţă, iar pe străzi au fost scoşi 1.600 de poliţişti şi jandarmi.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!